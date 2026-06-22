I. Brazdeikis prakalbo apie išsiskyrimą su „Žalgiriu“ ir užminė mįslę dėl ateities

Su Kauno „Žalgiriu“ Lietuvos krepšinio lygos čempionu prieš daugiau nei savaitę tapęs Ignas Brazdeikis pasitinka kitą iššūkį – krepšininkas kartu su Lietuvos rinktine jau netrukus stos į kovą dėl vietos pasaulio krepšinio čempionate.
Prieš pat šią rinktinės stovyklą I. Brazdeikis sulaukė „Žalgirio“ žinios – šalies krepšinio milžinas padėkojo už darbą puolėjui ir pasuko su juo skirtingais keliais.
„Nepasakyčiau, kad viskas buvo netikėta. Matėsi, kaip dalykai klostėsi sezono metu, tad staigmenos nebuvo“, – samprotavo 27-erių I. Brazdeikis.
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Ar jis per dvejus „Žalgiryje“ praleistus metus spėjo dėl kažko pasigailėti?
„Dėl nieko nesigailiu, per tuos metus „Žalgiryje“ paaugau, esu dėkingas už šią galimybę. Buvo gera būti šios komandos dalimi, daug ko išmokta, iškovoti du LKL titulai, esu palaimintas, kad galėjau būti čia“, – tęsė jis.
Kol kas apie savo ateitį jis kalbėjo mįslingai.
Birštone – krepšinio žvaigždžių desantas: J. Valančiūnas į stovyklą atvyko kartu su M. Buzeliu
„Pamatysime... Yra pasirinkimų, reikės priimti geriausią, žiūrėsime, kaip viskas pasisuks“, – kalbėjo jau buvęs žalgirietis.
Dabar visos jo mintys su Lietuvos krepšinio rinktine, kurioje jis sujungs jėgas su joje debiutuosiančiais talentais Matu Buzeliu ir Kasparu Jakučioniu.
„Nekantrauju žaisti kartu su jais, jie labai talentingi žaidėjai. Norisi tobulėti kartu su jais“, – pridūrė I. Brazdeikis.
Rimo Kurtinaičio auklėtiniai Birštone ruošis artimiausiam FIBA pasaulio krepšinio čempionato langui, kuris vyks liepos 2–5 d.
Birželio 28 d. (sekmadienį) Lietuvos rinktinė su NBA lietuviais Matu Buzeliu, Kasparu Jakučioniu ir Jonu Valančiūnu Šiaulių arenoje sužais kontrolines rungtynes su Ukrainos nacionaline krepšinio rinktine.
Liepos 2 d. (ketvirtadienį) Klaipėdos arenoje Lietuvos rinktinė sužais svarbias pasaulio čempionato atrankos rungtynes su Didžiosios Britanijos krepšininkais.
Lietuvos rinktinės kandidatų sąrašas (nurodyti klubai, kuriems šiame praėjusiame sezone):
Arnas Velička (Klaipėdos „Neptūnas“), Kasparas Jakučionis (Majamio „Heat“), Augustas Marčiulionis (Vilniaus „Rytas“), Dovis Bičkauskis (Panevėžio „Lietkabelis“), Margiris Normantas (Bilbao „Surne Basket“), Ignas Sargiūnas (Vilniaus „Rytas“), Ignas Brazdeikis (Kauno „Žalgiris“), Matas Jogėla (Trento „Dolomiti Energia“), Gytis Radzevičius (Vitorijos „Baskonia“), Matas Buzelis (Čikagos „Bulls“), Ąžuolas Tubelis (Kauno „Žalgiris“), Donatas Tarolis (Klaipėdos „Neptūnas“), Marekas Blaževičius (Bursos „Tofaš“), Jonas Valančiūnas (Denverio „Nuggets“), Regimantas Miniotas (Pezaro „Victoria Libertas“).
Ignas BrazdeikisKauno ŽalgirisRimas Kurtinaitis
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