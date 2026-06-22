Į rinktinės stovyklą atvykęs Ą. Tubelis skubėjo A. Marčiulionį „patraukti per dantį“

Joje – gausu pažįstamų veidų. Tarp jų – geri Ą. Tubelio bičiuliai: Marekas Blaževičius ir Augustas Marčiulionis.
„Kol kas dar nematau jų čia. Vienas čia toks debiutantas, turėjo gal anksčiau atvažiuoti... (A. Marčiulionis)“, – juokavo 24-erių Ą. Tubelis.
Paskutinėse Lietuvos krepšinio lygos finalo serijos rungtynėse jis susidūrė su sveikatos problemomis. Krepšininko teigimu, jis jau jaučiasi gerai.
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„Jau kitą rytą atsikėliau be temperatūros, pradėjau valgyti normalų maistą. Skrandis streikavo kelias dienas, bet praėjo kelios dienos – ir kaip naujas. Kažkoks virusas, nesigilinau, bet dabar jaučiuosi gerai“, – tęsė žalgirietis.
Paprašytas įvertinti Kauno „Žalgirio“ vasaros pirkinius jis nebuvo linkęs daugžodžiauti.
„Gerai“, – trumpai atsakė aukštaūgis.
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Ą. Tubelio taip pat buvo paklausta ir apie jo susitikimą su Lietuvos krepšinio legenda Arvydu Saboniu.
„Patarimų duoda, bet jis tokia legenda, kad gal aš viską, ką man sakė, pasilaikysiu sau. Neišsiplėsiu ir neišduosiu“, – šyptelėjo „Žalgirio“ žaidėjas.
Rimo Kurtinaičio auklėtiniai Birštone ruošis artimiausiam FIBA pasaulio krepšinio čempionato langui, kuris vyks liepos 2–5 d.
Birželio 28 d. (sekmadienį) Lietuvos rinktinė su NBA lietuviais Matu Buzeliu, Kasparu Jakučioniu ir Jonu Valančiūnu Šiaulių arenoje sužais kontrolines rungtynes su Ukrainos nacionaline krepšinio rinktine.
Liepos 2 d. (ketvirtadienį) Klaipėdos arenoje Lietuvos rinktinė sužais svarbias pasaulio čempionato atrankos rungtynes su Didžiosios Britanijos krepšininkais.
Lietuvos rinktinės kandidatų sąrašas (nurodyti klubai, kuriems šiame praėjusiame sezone):
Arnas Velička (Klaipėdos „Neptūnas“), Kasparas Jakučionis (Majamio „Heat“), Augustas Marčiulionis (Vilniaus „Rytas“), Dovis Bičkauskis (Panevėžio „Lietkabelis“), Margiris Normantas (Bilbao „Surne Basket“), Ignas Sargiūnas (Vilniaus „Rytas“), Ignas Brazdeikis (Kauno „Žalgiris“), Matas Jogėla (Trento „Dolomiti Energia“), Gytis Radzevičius (Vitorijos „Baskonia“), Matas Buzelis (Čikagos „Bulls“), Ąžuolas Tubelis (Kauno „Žalgiris“), Donatas Tarolis (Klaipėdos „Neptūnas“), Marekas Blaževičius (Bursos „Tofaš“), Jonas Valančiūnas (Denverio „Nuggets“), Regimantas Miniotas (Pezaro „Victoria Libertas“).
Ąžuolas TubelisLietuvos vyrų krepšinio rinktinėRimas Kurtinaitis
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