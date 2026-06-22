Iš L. Kleizos – žinia: atskleidė, kuris žaidėjas prie rinktinės stovyklos prisijungs kiek vėliau

„Stovyklą pasitinkame geromis nuotaikomis, viskas pagal planą“, – samprotavo rinktinės vadovo pareigas užimantis krepšininkas Linas Kleiza.
Pirmadienį jis atskleidė, kad į rinktinės stovyklos startą atvyks ne visi žaidėjai.
Nors iš pradžių buvo abejojama, ar nuo pat starto šalia rinktinės bus Jonas Valančiūnas, L. Kleizos kiek vėliau pries stovyklos prisijungs ne jis, o kitas rinktinės žaidėjas.
Birštone – krepšinio žvaigždžių desantas: J. Valančiūnas į stovyklą atvyko kartu su M. Buzeliu
„Jonas atvyks šiandien, o Margiris (Normantas) – šiek tiek vėliau“, – atviravo L. Kleiza.
Jis taip pat pridūrė, kad sekmadienį vyksiančiose draugiškose rungtynėse prieš Ukrainą galės žaisti ir NBA atstovaujantys mūsų šalies rinktinės žaidėjai.
Rimo Kurtinaičio auklėtiniai Birštone ruošis artimiausiam FIBA pasaulio krepšinio čempionato langui, kuris vyks liepos 2–5 d.
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Birželio 28 d. (sekmadienį) Lietuvos rinktinė su NBA lietuviais Matu Buzeliu, Kasparu Jakučioniu ir Jonu Valančiūnu Šiaulių arenoje sužais kontrolines rungtynes su Ukrainos nacionaline krepšinio rinktine.
Liepos 2 d. (ketvirtadienį) Klaipėdos arenoje Lietuvos rinktinė sužais svarbias pasaulio čempionato atrankos rungtynes su Didžiosios Britanijos krepšininkais.
Lietuvos rinktinės kandidatų sąrašas (nurodyti klubai, kuriems šiame praėjusiame sezone):
Arnas Velička (Klaipėdos „Neptūnas“), Kasparas Jakučionis (Majamio „Heat“), Augustas Marčiulionis (Vilniaus „Rytas“), Dovis Bičkauskis (Panevėžio „Lietkabelis“), Margiris Normantas (Bilbao „Surne Basket“), Ignas Sargiūnas (Vilniaus „Rytas“), Ignas Brazdeikis (Kauno „Žalgiris“), Matas Jogėla (Trento „Dolomiti Energia“), Gytis Radzevičius (Vitorijos „Baskonia“), Matas Buzelis (Čikagos „Bulls“), Ąžuolas Tubelis (Kauno „Žalgiris“), Donatas Tarolis (Klaipėdos „Neptūnas“), Marekas Blaževičius (Bursos „Tofaš“), Jonas Valančiūnas (Denverio „Nuggets“), Regimantas Miniotas (Pezaro „Victoria Libertas“).
Linas KleizaLietuvos vyrų krepšinio rinktinėMargiris Normantas
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