J. Valančiūnas atskleidė, kada gali paaiškėti, ar jis žais „Žalgiryje“

Į Birštoną, kur šią savaitę būsimosioms kovoms ruošis nacionalinė komanda, J. Valančiūnas atvyko kartu su ryškiausia rinktinės viltimi Matu Buzeliu ir juokavo apie susirinkusį didžiulį būrį žurnalistų. Po kuriozinės situacijos, kai ant rinktinės kapitono vos neužvirto reklaminis stendas, Jonas iš antro karto prie jo atsistojo ir atsakė į klausimus.
„Kitokia situacija, – apie skirtumus tarp pasiruošimo prieš žaidimą čempionate ir dabartinės situacijos kalbėjo JV. – Ir to laiko pasiruošt yra žymiai mažiau, ir ta vasara gaunasi šiek tiek kitokia. Dvi varžybos, kontrolinės vienos – tikrai nėra ilgas laiko tarpas kartu.
Čia jau labiau gal kas veikia dabar ir nedaug laiko šlifuot tas taktikas. Gal labiau individualus veiksmas gaunasi.“
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Prieš daugiau nei metus buvo kilęs skandalas dėl J. Valančiūno formos atvykstant į rinktinę. Paklaustas, kaip šįsyk praleido laiką, Jonas buvo pozityvus ir išreiškė norą kuo greičiau grįžti į aikštelę.
„Gerai praleidau laiką, poilsis visąlaik yra gerai po sezono. Esu alkanas jau krepšinio. Tikrai buvo be profesionalaus krepšinio jau mėnuo su puse. Jau norisi grįžt į salę, paimt tą kamuolį“, – kalbėjo vienas rinktinės lyderių.
Kol J. Valančiūnas ruošis jau po mažiau nei dviejų savaičių laukiančioms atrankos į pasaulio krepšinio čempionatą kovoms, Lietuvos krepšinio fanai sulaikę kvapą lauks atsakymo į klausimą – ar JV žais Kauno „Žalgiryje“?
Pats Jonas apie dabartinę situaciją naujų detalių neatskleidė, tačiau ir užsiminė, kad viskas gali išsispręsti jau artimiausiomis dienomis.
„Laukiu daug, nes jie turi sprendimą, jų rankose visos kortos, – kalbėjo Jonas. – Laukiam, žiūrim, kas bus dabar ir ką jie nuspręs – tada žiūrėsim. Veiksim pagal planą, kaip jie sugalvos vasaros eigą.“
„Aš girdžiu tiek pat, kiek ir jūs girdit, kas yra spaudoj. Vis tiek jie darosi savo veiksmus, ką jie galvoja, kad jiems yra naudinga kitam sezonui. Pamatysim. Dar draftai neatėjo, dar tie keitimai nepaaštrėjo. Poros dienų bėgy viską pamatysim, manau“, – kiek vėliau kalbėjo vienas rinktinės lyderių.
– Ar kiek keičia situaciją, kad dabar naujuoju Atėnų „Panathinaikos“ treneriu buvo paskirtas Željko Obradovičius?
– Aš nežinau, kokią situaciją reikia keist. Jie komplektuojasi savo komandą, jie daro taip, kaip jie galvoja. Nežinau, ką čia reikia keist.
– Rinktinėje yra daug naujų veidų. Kokių patarimų turėtum komandos jaunimui?
– Patarimų, manau, jiems nereikia. Jie viską žino, ko tikėtis. Jeigu eigoje kažkas atsitiks, kai turi klausimų ar patarimų reikia, aš čia, kuo galiu, tuo padėsiu, kad pasiekt bendrą tikslą. Dvylika, penkiolika dabar mūsų yra, bet šitas dvi pergalytes reikia paimt. Bendrai eisim link to tikslo ir visi vienas kitam, manau, padėsim.
– Kokių patarimų Matui Buzeliui suteiktum dėl jo perėjimo į europietišką krepšinį?
– Krepšinis yra – paimi tą kamuolį ir įmeti į krepšį. Jo, ten kažkokie taisyklių skirtumai, baudos aikštelė, matmenys. Patarimų? Nežinau. Eigoj atsiras klausimų, kur galiu padėti – būtinai tą padarysiu. Manau, kad jie puikiai žino, kas yra krepšinis, ir taip.
Jonas ValančiūnasLietuvos vyrų krepšinio rinktinėKauno Žalgiris
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