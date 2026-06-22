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„Lietkabelio“ sudėtyje – neįprastas papildymas: žais dvyniai iš Serbijos

2026 m. birželio 22 d. 09:52
Lrytas.lt
Panevėžio „Lietkabelis“ jau ruošiasi artėjančiam 2026–27 m. sezonui ir pradeda komplektacijos darbus. Pirmaisiais ekipos naujokais tapo talentingi dvyniai iš Serbijos – Veljko ir Milošas Iličiai. Su broliais sudaryta vienų metų sutartis.
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Praėjusiame sezone 22-ejų metų, 2 m 8 cm ūgio Veljko Iličius atstovavo „Sam Houston Bearkats“ ekipai pirmajame NCAA divizione. Kartu su komanda jis iškovojo 22 pergales bei patyrė 12 pralaimėjimų.
Aukštaūgis svariai prisidėjo prie ekipos laimėjimų – vidutiniškai rinko po 11,4 taško, sugriebė po 6,5 atkovoto kamuolio ir atliko po 2,2 rezultatyvaus perdavimo. Įdomu tai, kad keturis sezonus šiame klube anksčiau yra praleidęs ir Klaipėdos „Neptūno“ puolėjas Aurimas Majauskas.
Milošo Iličiaus statistika praėjusį sezoną buvo kiek kuklesnė. Gindamas „California Golden Bears“ spalvas (taip pat pirmajame NCAA divizione), 2 m 10 cm ūgio serbas fiksavo 3,6 taško, 4,4 atkovoto kamuolio ir 1,4 rezultatyvaus perdavimo vidurkius. Būtent šiame universitete savo laiku profesionalaus krepšininko kelią pradėjo ir legendinis NBA gynėjas, dabar treneriu dirbantis Jasonas Kiddas.
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Žaisti vienoje komandoje serbams nebus naujiena. Jie net tris sezonus kartu praleido „Loyola (MD) Greyhounds“ ekipoje NCAA lygoje.
Paskutiniame jų sezone vienoje komandoje Milošas Iličius buvo rezultatyvesnis. 2024–25 m. sezone jis pasižymėjo 14,6 taško ir 7,4 atkovoto kamuolio vidurkiais.
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