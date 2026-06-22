M. Buzelis pašiepė Ą. Tubelį: „Manau, kad jis meluoja“

M. Buzelis į rinktinei skirtą viešbutį atėjo kartu su Jonu Valančiūnu, kuris juokavo, kad žurnalistai dabar turės daug geros medžiagos. Noriai su žurnalistais bendravo ir pats „Chicago Bulls“ puolėjas.
„Buvo ilgas skrydis, bet jaučiu, kad kuo daugiau skraidai, tuo tie skrydžiai trumpėja. Tai, kad skridau su tėčiu ir treneriais, sutrumpino kelionę, nes gali su jais kalbėtis ir nesi vienas pats. Nebuvo taip jau blogai“, – apie skrydį į Lietuvą kalbėjo Matas.
Pats M. Buzelis teigė, kad nekantrauja išbėgti į aikštelę su naujaisiais komandos draugais ir iškart su iškalba parodė amerikietiškoje krepšinio sistemoje užaugusiems talentams būdingą pasitikėjimą savimi.
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„Esu pasiruošęs žaisti. Laukiu starto su nauja komanda. Tarpusavio ryšio sukūrimas persikelia ne tik į krepšinį, bet ir į kasdienį gyvenimą. Bus labai svarbu užmegzti ryšį su naujokais. Galime nuveikti ypatingų dalykų“, – drąsiai teigė rinktinės naujokas.
„Žiūrėsim, kaip viskas bus. Gyvenu dabartimi, – kiek vėliau kalbėjo M. Buzelis. – Kai praeis keletas treniruočių, rungtynių, bus proga adaptuotis. Bet visko gali nutikti – gali būti ir sunku, gali būti ir lengva.“
– Iš to, ką teko girdėti, koks yra tavo įspūdis apie europietišką krepšinį?
– Yra daugiau pozicinio krepšinio, ne tiek daug greito puolime. Viskas panašiai kaip ir NBA atkrintamosiose: fiziškas krepšinis ir norint laimėti viską lemia mažos detalės. Gali sakyti, kad žinai, ką reikės daryti. Tikrai bus kiek sunkiau, bet žinau, kad galiu viską įvykdyti.
– Į rinktinės stovyklą atvykai su dviem treneriais iš „Chicago Bulls“ komandos. Kokia bus jų užduotis?
– Jei atvirai, nieko ypatingo. Jie čia padės man dirbti su mano kūnu. Nemanau, kad jie prisijungs prie rinktinės trenerių štabo. Jie čia labiau yra tam, kad palaikytų psichologiškai, padėtų dirbti.
– Ką manai apie Kasparą Jakučionį ir jo pirmuosius metus „Miami Heat“ komandoje?
– Erikas Spelstra yra griežtas treneris – jis iškart tau nesuteiks visų progų. Panašiai kaip ir man, kai pradėjau su Billy [Donovanu] – pradėjau lėčiau, žaisdavau nedaug, mokiausi.
KJ (Kasparas Jakučionis – red.) turės tvarkytis su tuo pačiu, bet žinau, kad jis sunkiai dirbs. Jis visada pasiruošęs dirbti, gerinti savo įgūdžius. Žinau, kad ateityje jis bus puikus žaidėjas.
– Kaip pasitikai permainas „Bulls“ klube, kai buvo atleistas vyr. treneris, generalinis vadybininkas ir klubo prezidentas?
– Man buvo sunku su jais atsisveikinti, nes jie mane pakvietė naujokų biržoje, bet NBA yra verslas ir turi su tuo gyventi. Brysonas [Grahamas] (naujasis „Bulls“ generalinis vadybininkas – red.) yra puikus, jau įdėjo daug darbo. Kalbėjausi su juo keletą kartų, jis nuolat galvoja apie „Bulls“ ir kaip komanda gali būti geresnė ateityje – to ir tegali norėti.
– Ką galvoji apie naująjį komandos trenerį Tiago Splitterį?
– Kalbėjausi su juo keletą kartų. Jis – puikus vyras. Tai, kaip jis atskleidė [Denny] Aviją, Scootą [Hendersoną], kitus žaidėjus Portlande, mums padės, nes esame jauna komanda. Tiago yra buvęs žaidėjas, tikiu, kad tai yra NBA ateitis.
– Ąžuolas Tubelis juokavo apie jūsų neįvykusį susitikimą „Buzelis Cup“ renginyje ir teigė, kad norės iš tavęs gauti parašą.
– Nemanau, kad jis ten išvis buvo. Manau, kad jis meluoja. Jis – puikus žaidėjas. Nemanau, kad jis ten buvo. Žinau, kad jo mama ten dirbo, bet nemanau, kad jis ten buvo.
– Su kuriuo rinktinės nariu labiausiai nekantrauji kartu žaisti?
– Veikiausiai su Ąžuolu.
– Ar rungtyniauti vienoje komandoje su Jonu Valančiūnu buvo viena iš tavo svajonių?
– Aišku, nuo pat mažens. Žaisdavome vienas prieš vienas, kai būdavau jaunesnis. Noriu su juo sužaisti vienoje komandoje NBA ar FIBA rungtynėse. Dabar tai tampa realybe – laukiu tos progos.
Matas BuzelisLietuvos vyrų krepšinio rinktinėĄžuolas Tubelis
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