Martynas Pocius paskelbė apie išsiskyrimą su „Real“

Buvęs krepšininkas nuo 2025 m. rugpjūčio mėnesio užėmė generalinio direktoriaus asistento pareigas.
Madrido klubą palikęs M. Pocius skyrė išskirtinę padėką Sergio Rodriguezui.
„Nuo ko pradėti? Po beveik metų Madrido „Real“ klube pasiekiau abipusį susitarimą nutraukti sutartį su klubu.
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Visų pirma, noriu padėkoti prezidentui ir visai Madrido „Real“ organizacijai už galimybę būti tokio garsaus klubo dalimi. Tai buvo neįtikėtina mokymosi patirtis, kurią nešiosiuosi su savimi visą savo karjerą.
Asmeniškai šiais metais mano tikslas buvo į viską žiūrėti sąžiningai ir padėti sukurti kažką tvaraus, kuo visi galėtume didžiuotis. Tai apėmė tvirtų santykių kūrimą, sąžiningą vadovavimą ir nuoseklų teisingą darbą kiekvieną dieną. Nepaprastai didžiuojuosi visa grupe – nuo trenerių štabo ir žaidėjų iki techninio personalo ir mūsų administracijos. Buvo malonu būti šios komandos dalimi.
Galiausiai, bet ne mažiau svarbu, noriu pareikšti nuoširdžiausią padėką tau, Chacho. Tavo kvietimas prisijungti prie šio klubo ir tavo nepalenkiama parama mano augimui man buvo neįkainojama. Tu esi puikus lyderis ir turėtum labai didžiuotis šiais metais atliktu darbu. Labai gerbiu tavo norą išlikti ištikimam savo vizijai ir principams. Visada tave palaikysiu, mano drauge.
Hala Madrid. Tikiu, kad mūsų keliai dar susikirs“, – pranešė M. Pocius.