NBA žvaigždėms – kuriozas Birštone: ant J. Valančiūno ir M. Buzelio užvirto reklaminis stendas

Stovykloje netrūko ir kuriozų – į Birštoną atvykęs rinktinės kapitonas Jonas Valančiūnas bendravo su žiniasklaidos atstovais, bet to sėkmingai iš pirmo karto padaryti nepavyko.
Krepšininkui duodant interviu pasikalbinimų zonoje sukilo vėjas ir reklaminis stendas ėmė virsti ant „Denver Nuggets“ aukštaūgio.
„Geri jausmai, kaip ir kiekvieną vasarą atvažiuoji, sau stataisi aukščiausius tikslus ir... (virsta stendas). Matote, kokie tikslai, tikėkimės, kad tai ne ženklas“, – juokėsi J. Valančiūnas.
Užfiksavo kuriozinę situaciją: ant J. Valančiūno ir M. Buzelio užvirto reklaminis stendas
Kiek vėliau taip pat nutiko interviu duodant ir Matui Buzeliui. Vis dėlto rinktinės debiutantas nesutriko ir net virstant stendui tęsė interviu su žurnalistais.
Rimo Kurtinaičio auklėtiniai Birštone ruošis artimiausiam FIBA pasaulio krepšinio čempionato langui, kuris vyks liepos 2–5 d.
Susiję straipsniai
Birželio 28 d. (sekmadienį) Lietuvos rinktinė su NBA lietuviais Matu Buzeliu, Kasparu Jakučioniu ir Jonu Valančiūnu Šiaulių arenoje sužais kontrolines rungtynes su Ukrainos nacionaline krepšinio rinktine.
Liepos 2 d. (ketvirtadienį) Klaipėdos arenoje Lietuvos rinktinė sužais svarbias pasaulio čempionato atrankos rungtynes su Didžiosios Britanijos krepšininkais.
Birštone – krepšinio žvaigždžių desantas: J. Valančiūnas į stovyklą atvyko kartu su M. Buzeliu
Lietuvos rinktinės kandidatų sąrašas (nurodyti klubai, kuriems šiame praėjusiame sezone):
Arnas Velička (Klaipėdos „Neptūnas“), Kasparas Jakučionis (Majamio „Heat“), Augustas Marčiulionis (Vilniaus „Rytas“), Dovis Bičkauskis (Panevėžio „Lietkabelis“), Margiris Normantas (Bilbao „Surne Basket“), Ignas Sargiūnas (Vilniaus „Rytas“), Ignas Brazdeikis (Kauno „Žalgiris“), Matas Jogėla (Trento „Dolomiti Energia“), Gytis Radzevičius (Vitorijos „Baskonia“), Matas Buzelis (Čikagos „Bulls“), Ąžuolas Tubelis (Kauno „Žalgiris“), Donatas Tarolis (Klaipėdos „Neptūnas“), Marekas Blaževičius (Bursos „Tofaš“), Jonas Valančiūnas (Denverio „Nuggets“), Regimantas Miniotas (Pezaro „Victoria Libertas“).