R. Kurtinaitis paaiškino daug klausimų rinktinėje sukėlusį epizodą: „Nematau čia problemos“

Praėjusią vasarą ir rudenį, kai vyko Europos krepšinio čempionatas, lietuviai stebino varžovus geru fiziniu pasiruošimu ir gynyba, tačiau galiausiai ketvirtfinalyje buvo suklupta prieš graikus. Atrankos į pasaulio čempionatą „languose“ Lietuvos rinktinė vos išsigelbėjo prieš Didžiąją Britaniją, tačiau pralaimėjo Italijai ir Islandijai, kurią vėliau kartą ir įveikė.
Dvi pergalės atrankos etape kol kas lietuviams negarantuoja patekimo į kitą etapą, o dukart pralaimėjus britams ir italams Lietuvos gali laukti fiasko.
„Šiuo metu mes jų gal visų neturim, – apie žaidėjus kalbėjo rinktinės strategas. – Aišku, tas sąrašas, kai sudarėm, atrodė aplamai gražus, bet eilė žaidėjų dėl tam tikrų priežasčių praleidžia šį langą. O šiaip dar turim truputėlį tokių techninių klausimų, draudimai vėluoja, dar kažkas.
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Šiandien per daug negalim sportuot vien dėl to, kad įstatymai neleidžia mums to daryt. Manau, kad tuos techninius dalykus mes praspręsim per parą laiko ir tada galėsim pilna komanda sportuot.“
Lietuvos krepšinio visuomenė pripažįsta, kad ši rinktinė, kuriai pirmą kartą atstovaus NBA žaidžiantys tautiečiai Matas Buzelis, Kasparas Jakučionis ir Jonas Valančiūnas, yra teoriškai stipriausia talentu per pastaruosius metus.
Su tuo sutinka ir pats Rimas Kurtinaitis.
„Aš manau, kad šito lango esmė yra talente. Mes sportuot dabar negalim. Aš mėgstu daryt, kad pasiruošt fiziškai, ką matėm Europos čempionate – susirinkom už kitas komandas anksčiau, pasiruošėm, žaidėm neblogai.
Nenoriu grįžt – jeigu ne traumos, gal viskas kitaip būtų pasisukę. Mes dabar labai tokioj situacijoj, kur net nežinai: vieni baigė sportuot prieš pusantro mėnesio, kiti – prieš savaitę. Kokios yra pasiruošimo gairės – ar reikia stipriai, ar nestipriai, tą reikia išspręsti.
Sportuosim vienąkart dienoje, nes negalim nuvaryt žaidėjų fiziškai, nes mums reikės energijos žaidžiant. Ta savaitė nėra daug. Tai yra geriau nei ta viena diena, kur turėjom languose, bet tai nėra tiek daug, kad galėtume ką nors kardinaliai pakeisti. Viską spręs individualus meistriškumas“, – kalbėjo R. Kurtinaitis.
Lietuvos krepšinio visuomenei buvo kilę ir klausimų.
Krepsinis.net žurnalistas Edgaras Pulkovskis pirmasis paviešino informaciją, kad su rinktine tam tikrais momentais laiką kartu leido ir R. Kurtinaičio agentas Obradas Fimičius, o tai esą pakėlė ne vieną antakį rinktinėje.
Lrytas paklaustas apie šią situaciją R. Kurtinaitis čia jokios bėdos nematė.
„Ten buvo tokia situacija, gal kokia Islandija buvo ar Anglija, kai atskridom čarteriu ir daug žmonių [buvo] – vieni tilpo į autobusus, kiti netilpo. Kadangi mes pažįstami, paprašė pavažiuot kartu ligi viešbučio. Nematau nieko blogo.
Mums yra tekę pavežti ir Klaipėdoje, kai kažkurio žaidėjo sesei ar mamai reikėjo grįžti į Vilnių – mes taip pat paėmėm į autobusą. Aš nematau čia problemos“, – kalbėjo R. Kurtinaitis.
– Laiko nėra daug, bet reikia Matą Buzelį įvesti į FIBA krepšinį. Kaip ketinate tai padaryti?
– Įvesim, nes čia mūsų darbas jį įvesti. Kaip pavyks, matysim treniruotėse. Jisai žino, kad Europos krepšinį žaidžiame kitaip. Pabandysim, kiek galim, per tą trumpą laiką išaiškint, kaip viskas turi atrodyti.
– Kokioje pozicijoje matote Matą Buzelį?
– Matau jį trečioj pozicijoj dabar, bet aš manau, kad, jeigu mes norėsim penki keistis ar Ą. Tubelį stumsim į penktą poziciją, ar net su Mareku [Blaževičiumi žaisim], jis gali žaisti ir ketvirtoj pozicijoj. Jis turi ūgio, jam gal fizikos tokios trūksta ketvirtai pozicijai, bet, kadangi jis mobilus, reikalui esant matau jis antroj, trečioj, ketvirtoj pozicijose.
– Tęsiant, kokioje pozicijoje matote Kasparą Jakučionį?
– Aš norėčiau jį matyti įžaidžiančiu, bet žinau, kad Majamis jį naudojo kaip antrą – kaip atakuojantį gynėją. Bus matyt, nes iš tiesų mes neturim pasirinkimo su įžaidžiančiais žaidėjais, tai jį reikės stumdyti per dvi puses.
Seku jo visą karjerą, žinau, kad viena jo didžiausių bėdų buvo klaidų skaičius, kurį šiuo metu Majamyje kaip ir ištaisė. Nežinau, ar dėl to, kad mažiau žaidžia įžaidėju ir daugiau žaidžia atakuojančiu gynėju, sumažėjo klaidų, ar jis jau patobulėjo iki to lygio, kad nebedaro klaidų.
Bus matyt per treniruotes – mes tada spręsim. Matot, man irgi yra daug tų momentų, kai turėsiu eigoje suprasti, kaip statyt, ką statyt. Bet teks tą padaryti.
– Galvojate, kad ir kiti žaidėjai žais kitose pozicijose nei įprastai savo klubuose?
– Matau ir mėgstu žaisti tą vadinamą undersize'ą, kai galima net tą patį G. Radzevičių naudoti ketvirtu, kai reikia mobilesnio. Paprastai yra trečias, antras žaidėjas – aš jį galiu naudoti ketvirtu.
Aš mėgstu daryti tokius eksperimentus. Jeigu pamenat, turėjom Chucką Eidsoną, kurį visi Europoje naudojo trečiu, o aš jį naudojau įžaidėju. Tuos dalykus aš darau. Kai pažįstu žaidėją, matau, ką jisai gali, ir bandau išnaudoti visas stipriąsias jo puses.
– Kalbėjote apie techninius niuansus. Pirmosios kelios treniruotės bus be krepšinio?
– Pasakysiu, kokia šiandien bus treniruotė. Mes nežinom, kas kokiam stovy yra. Kaip minėjau, vieni baigė anksčiau, kiti – vėliau, kiti labai anksti baigė čempionatus. Šiandieną mes daugiau akcentuosime mokomojo plano treniruotę. Sužiūrėsime visas gynybas, kurias ginamės, ir visus puolimus, kuriuos žaisime artimiausiose varžybose ir prieš anglus, ir prieš italus. Tai nebus greičio, tai nebus ištvermės treniruotė, tai paprasčiausia techninio pobūdžio treniruotė, mokomoji.
– Antroji Jūsų vasara su rinktine. Ar kažkaip keičiasi jūsų paties tvarkaraštis, filosofija šį kartą? Ko galbūt išmokote iš praėjusių kartų?
– Iš tų „langų“ nieko neišmokom, nes nemanau, kad yra teisinga ir kitų komandų atvžilgiu. Galim pasiguosti, kad visi esam tose pačiose sąlygose – blogose sąlygose. Kai tu sezono metu atvažiuoji, viena treniruotė ir eini žaist atranką į pasaulio čempionatą, nemanau, kad čia yra teisinga, ir nemanau, kad čia yra gerai. Deja, tokia situacija.
Iš šitos sistemos aš nieko neišmokau. Aš moku ateiti, pasiruošti, žaisti, laikytis disciplinos, turėti pozicijas, įdiegti individualų meistriškumą į komandos žaidimą – tą aš moku padaryti. Ką gali padaryti per vieną dieną? Manau, tai neįmanoma. Reikia taikytis prie sąlygų ir kažką bandysim padaryti.
– Kaip žvelgiate į savo asmeninę situaciją, kai dabar jau esate be klubo? Gal ateityje vėl sugrįšite į tokią situaciją, kai vėl treniruosite ir klubą, ir rinktinę?
– Manau, kad šiuo metu svarbiausias klausimas yra, kad reikia patekti [į kitą etapą]. Ta situacija nėra bloga, nėra jinai gera – mes kaip ir prie nulio. Reikia susikoncentruot į atranką – čia yra klausimas numeris vienas, dėl ko aš ir palikau Baku. Man buvo dvejonių dėl rinktinės ir klubo treniravimo kartu, tai iškart priėmiau sprendimą. Kaip bus toliau – pažiūrėsim. Šiuo metu neieškau klubų, nežadu dirbti. Atsiras kažkoks šansas kažkur, tada ir šnekėsim, žiūrėsim.
– Kitą sezoną šešios Lietuvos komandos žais tarptautiniuose turnyruose. Kaip pasitinkate šią žinią?
– Labai gerai. Prieš kažkiek metų panašiai buvo ir tikrai buvo gerai. Manau, kad tas padeda tobulėti. Manau, kad gal net [geriau nei] ta Karaliaus Mindaugo taurė, kur čia vieni tarp kitų čia žaidžia, žaidžia ir žaidžia. Jiems gal irgi turputėlį pabodo.
Aš manau, kad klubams geriau būtų žaisti Europos taurėse – bet kokioj Europos taurėj, ką kitais metais ir padarė komandos. Aš manau, kad tai sveikintina. Tobulėt jeigu nori, reikia žaisti tarptautinį krepšinį.
– Margiris Normantas nepasirodė Birštone. Kada jis turėtų prisijungti prie rinktinės ir kokios yra to priežastys?
– Jis paprašė. Su šeima buvo pasiplanavęs, paprašė vienos dienos daugia. Jisai poryt turėtų būt rytinėj treniruotėj – taip esam sutarę ir nemanau, kad jis paves.
– Praėjusiais metais buvo daug kalbos, kad su rinktine laiką leidą agentas O. Fimičius. Kaip paaiškintumėte šią situaciją ir ar tai kartosis ir šį kartą?
– Ten buvo tokia situacija, gal kokia Islandija buvo ar Anglija, kai atskridom čarteriu ir daug žmonių [buvo] – vieni tilpo į autobusus, kiti netilpo. Kadangi mes pažįstami, paprašė pavažiuot kartu ligi viešbučio. Nematau nieko blogo.
Mums yra tekę pavežti ir Klaipėdoje, kai kažkurio žaidėjo sesei ar mamai reikėjo grįžti į Vilnių – mes taip pat paėmėm į autobusą. Aš nematau čia problemos.