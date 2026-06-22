Š. Jasikevičiaus akivaizdoje – dar vienas „Barcelona“ pralaimėjimas

Xavi Pascualio treniruojama „Barcelona“ namuose 80:88 (17:15, 19:25, 21:31, 23:16) nusileido „Valencia Basket“ ekipai.
Ispanijos čempionato finalo serijoje iki 3 pergalių Valensijos klubas pirmauja 2:1.
Nesustabdomai nugalėtojų gretose žaidė Jeanas Montero, kuris pelnė 29 taškus (5/8 dvit., 4/6 trit., 7/7 baud.), atkovojo 5 ir perėmė 2 kamuolius, atliko 6 rezultatyvius perdavimus ir surinko 37 naudingumo balus
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Kameronas Tayloras ir Sergio De Larrea prie pergalės pridėjo po 13 taškų.
Katalonų gretose Tornikė Šengelija surinko 25 taškus (9/11 dvit., 1/2 trit., 4/7 baud.) 6 atkovotus kamuolius, 3 rezultatyvius perdavimus ir 30 naudingumo balų.