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Š. Jasikevičiaus akivaizdoje – dar vienas „Barcelona“ pralaimėjimas

2026 m. birželio 22 d. 23:16
Lrytas.lt
Šarūnas Jasikevičius pirmadienio vakarą paskyrė savo buvusios ekipos – „Barcelona“ rungtynių stebėjimui, tačiau vaizdu lietuvis patenkintas neliko.
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Xavi Pascualio treniruojama „Barcelona“ namuose 80:88 (17:15, 19:25, 21:31, 23:16) nusileido „Valencia Basket“ ekipai.
Ispanijos čempionato finalo serijoje iki 3 pergalių Valensijos klubas pirmauja 2:1.
Nesustabdomai nugalėtojų gretose žaidė Jeanas Montero, kuris pelnė 29 taškus (5/8 dvit., 4/6 trit., 7/7 baud.), atkovojo 5 ir perėmė 2 kamuolius, atliko 6 rezultatyvius perdavimus ir surinko 37 naudingumo balus
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Šarūnas JasikevičiusBarcelonaValencia Basket

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