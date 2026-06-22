Svajonę išpildęs K. Jakučionis džiaugiasi užsiaugintais raumenimis

20-metis vilnietis debiutiniame NBA sezone, atstovaudamas „Miami Heat“ klubui sužaidė 53 rungtynes, kuriose fiksavo 6,2 taško, 2,6 atkovoto kamuolio ir 2,6 rezultatyvaus perdavimo vidurkius.
Visgi lietuviui teko prisitaikyti ne tik prie geriausių krepšininkų pasaulyje, bet ir prie neįprasto žaidimo.
„Heat“ strategas Erikas Spoelstra šį sezoną nusprendė žaisti be užtvarų, o K. Jakučioniui teko didžiąją dalį laiko praleisti be kamuolio rankose.
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„Aš visą gyvenimą žaidžiau su kamuoliu. Taip, Majamyje buvo pasikeitimų, žaidėme kitokį krepšinį, visiškai nenaudojome užtvarų. Teko daug žaisti be kamuolio, bet tai normalu, esu jaunesnis žaidėjas, o ten yra kam žaisti su kamuoliu. Nekantrauju vėl grįžti į savo ritmą“, – apie vaidmens pasikeitimą kalbėjo K. Jakučionis.
NBA lyga išskirtinė ne tik tuo, jog joje žaidžia techniškiausi krepšininkai, bet ir fiziškai stipriausi.
Prieš praėjusio sezono pradžią 196 cm ūgio K. Jakučionis svėrė 90 kilogramų, bet lietuvis dabar giriasi, jog priaugo nemažai raumenų, kadangi NBA lygoje būtina dar labiau sustiprėti fiziškai.
„Tai tikrai svarbus dalykas NBA. Šį tarpsezonį jau buvau pasiekęs 100 kilogramų, buvo daug raumens. Dabar paskutines savaites šiek tiek nukrito, bet buvau pasiekęs tikrai gerą formą“, – savo pasiekimais dalijosi vilnietis.
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Pastarosios dienos Kasparui yra itin neramios, kadangi vis daugėja apie galimus mainus tarp „Heat“ ir „Milwaukee Bucks“ komandų.
Majamio klubas bando prisivilioti Giannį Antetokounmpo, o kaip galimas žaidėjas, atsidurti mainuose, yra įvardijamas ir K. Jakučionis. Visgi įžaidėjas tikina, jog apie tai stengiasi negalvoti.
„Aš bandau kontroliuoti tik tai, ką galiu kontroliuoti. Nuo manęs nelabai kas ten priklauso. O man reikia treniruotis, tobulėti ir daryti tai, kas nuo manęs priklauso“, – kalbėjo K. Jakučionis.
Į Lietuvos krepšinio stovyklą Birštone pirmadienį atvykęs vilnietis neslepia, jog užsivilkti Lietuvos rinktinės aprangą yra viena iš didžiausių jo gyvenimo svajonių.
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Visgi kokį vaidmenį Kasparas turės pirmose rungtynėse dar nežino, kadangi su treneriu Rimu Kurtinaičiu pokalbis apie tai dar nevyko.
„Kalbėjome labai trumpai dėl atvykimo tik, – teigė K. Jakučionis. – Dėl krepšinio detalių dar nekalbėjome.“
Rimo Kurtinaičio auklėtiniai Birštone ruošis artimiausiam FIBA pasaulio krepšinio čempionato langui, kuris vyks liepos 2–5 d.
Birželio 28 d. (sekmadienį) Lietuvos rinktinė su NBA lietuviais Matu Buzeliu, Kasparu Jakučioniu ir Jonu Valančiūnu Šiaulių arenoje sužais kontrolines rungtynes su Ukrainos nacionaline krepšinio rinktine.
Liepos 2 d. (ketvirtadienį) Klaipėdos arenoje Lietuvos rinktinė sužais svarbias pasaulio čempionato atrankos rungtynes su Didžiosios Britanijos krepšininkais.
Lietuvos rinktinės kandidatų sąrašas (nurodyti klubai, kuriems šiame praėjusiame sezone):
Arnas Velička (Klaipėdos „Neptūnas“), Kasparas Jakučionis (Majamio „Heat“), Augustas Marčiulionis (Vilniaus „Rytas“), Dovis Bičkauskis (Panevėžio „Lietkabelis“), Margiris Normantas (Bilbao „Surne Basket“), Ignas Sargiūnas (Vilniaus „Rytas“), Ignas Brazdeikis (Kauno „Žalgiris“), Matas Jogėla (Trento „Dolomiti Energia“), Gytis Radzevičius (Vitorijos „Baskonia“), Matas Buzelis (Čikagos „Bulls“), Ąžuolas Tubelis (Kauno „Žalgiris“), Donatas Tarolis (Klaipėdos „Neptūnas“), Marekas Blaževičius (Bursos „Tofaš“), Jonas Valančiūnas (Denverio „Nuggets“), Regimantas Miniotas (Pezaro „Victoria Libertas“).
Miami HeatKasparas JakučionisRimas Kurtinaitis
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