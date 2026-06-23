„Juventus“ suformavo trenerių ir personalo štabą

Komandos vyr. trenerio pareigas eis Laimonas Eglinskas. Trenerių štabe darbuosis asistentai Ugnius Nikitinas ir Henrikas Paulauskas. Už žaidėjų fizinį pasirengimą bus atsakingas Mindaugas Saulevičius, o krepšininkų sveikata rūpinsis kineziterapeutai Aurimas Tilindis ir Gerda Esmantaitė.
Praėjusiame sezone trenerių štabe dirbęs Paulius Juodis komandoje darbo netęs. Treneris prie „Juventus“ prisijungė 2025 metų gruodžio mėnesį ir kartu su Utenos ekipa tapo Lietuvos vicečempione.
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Jo vietą trenerių štabe užims Henrikas Paulauskas. 39-erių lietuvis anksčiau dirbo tarptautinėje „Falcons“ krepšinio akademijoje Kinijoje, kur buvo atsakingas už žaidėjų ir trenerių ugdymą bei krepšinio operacijų vykdymą. Taip pat H.Paulauskas prisidėjo prie Lietuvos jaunimo rinktinių veiklos, o tarp jo užimtų pareigų buvo ir Lietuvos U20 rinktinės komandos vadovo pozicija.
2025/2026 metų sezone H.Paulauskas dirbo Kėdainių „Nevėžio-Paskolų klubo“ trenerių štabe ir talkino dabartiniam „Juventus“ vyr. treneriui Laimonui Eglinskui.
„Visų pirma noriu padėkoti Pauliui už indėlį į pergales bei istorinį mūsų klubo pasiekimą. Jo analizės, žinios, pastabos ir patarimai tikrai prisidėjo prie to, kad pavyko iškovoti sidabro medalius. Linkime didžiausios sėkmės Pauliui ir net neabejoju, kad dar susitiksime.
Savo ruožtu už trenerių štabą yra atsakingas vyr. treneris ir būtent jis renkasi savo asistentus, tad Laimonas išdėstė savo norus, o mes, klubo vadovai, padarėme viską, kad tie norai virstų realybe. Džiaugiuosi, kad štabas suformuotas ir atėjo laikas kibti į darbus, formuojant naują sudėtį artėjančiam sezonui“, – apie suformuotą trenerių štabą kalbėjo „Juventus“ komandos vadovas Eimantas Skersis.
Trenerių štabe ir toliau darbuosis Ugnius Nikitinas. 26-erių uteniškis gimtojo miesto klube darbuojasi nuo 2023 metų, o praėjusį sezoną asistento pareigas derino su Regionų krepšinio lygoje rungtyniaujančios Utenos „Dauniškio prekyba–Juventus“ komandos vyr. trenerio pareigomis.
Krepšininkų fiziniu pasirengimu ir toliau rūpinsis Mindaugas Saulevičius. Fizinio rengimo treneris „Juventus“ organizacijoje dirbs jau devintąjį sezoną iš eilės.
Žaidėjų sveikata ir toliau rūpinsis sporto ir sveiko judesio studija „Olimpeak“. Komandos kineziterapeutų gretose ir toliau darbuosis Aurimas Tilindis bei Gerda Esmantaitė.
Šiuo metu sutartis su Utenos „Juventus“ klubu artėjančiam sezonui turi Šarūnas Beniušis, Titas Didžgalvis ir Justas Furmanavičius.