D. Adomaitis Lietuvoje gali ir nelikti – tapo kandidatu vėl perimti egzotinės šalies klubą

„Mozzart Sport“ prideda, kad Melburno komanda kreipėsi ir į NBA „Denver Nuggets“ klubą dėl asistento serbo Ognjeno Stojakovičiaus galimybių keltis į Australiją.
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Melburno klubas per istoriją šešiskart laimėjo Australijos lygą, o pastarąjį kartą tai padarė 2021 m.
52-ejų D. Adomaitis dirbo Lietuvoje, buvo nacionalinės ekipos strategu 2016–2019 metais, po to vadovavo Klaipėdos „Neptūno“, Vilniaus „Ryto“ ir Jeruzalės „Hapoel“ ekipomis, o 2022–2026 m. treniravo Japonijos Tokijo „Alvark“.
Pastaruoju metu D. Adomaitis buvo kandidatu vėl sugrįžti į Vilniaus „Ryto“ ekipą.