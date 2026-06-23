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D. Adomaitis Lietuvoje gali ir nelikti – tapo kandidatu vėl perimti egzotinės šalies klubą

2026 m. birželio 23 d. 18:51
Lrytas.lt
Ketverius metus Japonijoje dirbęs lietuvis Dainius Adomaitis gali stoti prie dar vieno egzotinės šalies krepšinio klubo vairo. ESPN skelbia, kad D. Adomaitis ir buvęs Vilerbano ASVEL strategas Pierricas Poupet yra pagrindiniai kandidatai vadovauti australų Melburno „United“ klubui.
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„Mozzart Sport“ prideda, kad Melburno komanda kreipėsi ir į NBA „Denver Nuggets“ klubą dėl asistento serbo Ognjeno Stojakovičiaus galimybių keltis į Australiją.
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Melburno klubas per istoriją šešiskart laimėjo Australijos lygą, o pastarąjį kartą tai padarė 2021 m.
52-ejų D. Adomaitis dirbo Lietuvoje, buvo nacionalinės ekipos strategu 2016–2019 metais, po to vadovavo Klaipėdos „Neptūno“, Vilniaus „Ryto“ ir Jeruzalės „Hapoel“ ekipomis, o 2022–2026 m. treniravo Japonijos Tokijo „Alvark“.
Pastaruoju metu D. Adomaitis buvo kandidatu vėl sugrįžti į Vilniaus „Ryto“ ekipą.
Dainius Adomaitis

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