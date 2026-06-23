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Dramos pabaiga: paaiškėjo, kas treniruos Vilniaus „Rytą“ (2)

2026 m. birželio 23 d. 11:51
Lrytas.lt
Su komandos treneriu Giedriumi Žibėnu atsisveikinusi Vilniaus „Ryto“ ekipa priėmė sprendimą dėl jo įpėdinio.
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Naujienų portalo „Basketnews“ šaltiniai skelbia, kad „Ryto“ klubas artėja prie susitarimo su Nedu Pacevičiumi.
Primename, kad vienas iš anksčiau įvardintų kandidatų buvo Kazys Maksvytis, bet minėto portalo šaltiniai pridėjo, kad jo ir „Ryto“ sąjungai ėmė prieštarauti sostinės klubo sirgalių grupė „B Tribūna.
N. Pacevičius praėjusiame sezone užėmė G. Žibėno asistento pareigas „Ryto“ trenerių štabe.
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N. Pacevičius dar anksčiau dirbo Vilniaus „Wolves“ bei Utenos „Juventus“ klubuose.
2020–2021 m. sezone prie komandos prisijungęs kaip trenerio asistentas, 2021 metų sausį G. Žibėnas perėmė „Ryto“ vyr. trenerio pareigas.
Per šį laikotarpį su komanda jis iškovojo du Lietuvos krepšinio lygos čempionų titulus, tris kartus tapo vicečempionu, o 2026 metais atvedė klubą iki pirmojo istorijoje FIBA Čempionų lygos trofėjaus.
Vis dėlto po Lietuvos krepšinio lygos ketvirtfinalyje patirto fiasko „Ryto“ klubas nusprendė pasukti su krepšinio specialistu iš Kauno skirtingais keliais.
Nedas PacevičiusGiedrius ŽibėnasKazys Maksvytis
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