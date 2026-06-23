Grandioziniai mainai: G. Antetokounmpo žais „Heat“, K. Jakučionis kraunasi lagaminus į kitą miestą

Pagal įvykusius mainus į „Heat“ persikėlė G. Antetokounmpo, o Tyleris Herro, Kel’as Ware’as, Jaime Jaquezas ir Kasparas Jakučionius nuo šiol rungtyniaus „Bucks“ klube.
Milvokio ekipa taip pat gaus tris pirmojo rato naujokų biržos šaukimus, vieną antrojo rato šaukimą ir galimybę kartą apsikeisti šaukimais.
Kartu su G. Antetokounmpo į „Miami Heat“ taip pat atvyks ir ir Bobby Portisas.
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K. Jakučionis savo debiutiniame NBA sezone vidutiniškai per dvikovą įmesdavo po 6,2 taško, atkovodavo po 2,6 kamuolio ir atlikdavo po 2,6 rezultatyvaus perdavimo.
Jis pagal dabartinę sutartį kitą sezoną uždirbs 3,8 mln. JAV dolerių, o vėliau jo kontrakto likimas priklausys jau nuo „Milwaukee Bucks“ klubo.
Tuo metu Graikijos krepšinio žvaigždei tai bus pirmas karta nuo pat jo karjeros NBA pradžios, kai jam teks pakeisti komanda.
Giannis praėjusiame sezone vidutiniškai per dvikovą įmesdavo po 27,6 taško, atkovodavo po 9,8 kamuolio ir atlikdavo po 5,4 rezultatyvaus perdavimo.