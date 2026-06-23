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JAV žiniasklaidoje – „Heat“ ir Kasparo Jakučionio išsiskyrimo detalės

2026 m. birželio 23 d. 08:46
Lrytas.lt
Naktį iš pirmadienio į antradienį NBA sudrebino grandioziniai mainai, kurie palietė ir lietuvį Kasparą Jakučionį.
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20-metis vilnietis nuo šiol gins „Milwaukee Bucks“ garbę, o kartu su juo „Heat“ paliks Tyleris Herro, Kel'as Ware'as, Jaime Jaquezas.
Už visą šį keturių žaidėjų paketą „Heat“ gaus ryškiausią „Bucks“ žvaigždę Giannį Antetokounmpo ir Bobby Portisą.
JAV žiniasklaidoje skelbiamos ir šio sandorio detalės.
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Pridedama, kad „Heat“ iki paskutiniosios akimirkos norėjo savo gretose išsaugoti K. Jakučionį – NBA apžvalgininkas Jake’as Fischeris teigė, kad būtent lietuvis ir tapo viena iš pagrindinių ginčus diskusijose sukėlusių temų.
„Visą dieną teko girdėti, kad „Heat“ nenorėjo atsisveikinti su K. Jakučioniu“, – socialiniame tinkle „X“ pridūrė apžvalgininkas.
K. Jakučionis savo debiutiniame NBA sezone vidutiniškai per dvikovą įmesdavo po 6,2 taško, atkovodavo po 2,6 kamuolio ir atlikdavo po 2,6 rezultatyvaus perdavimo.
Jis pagal dabartinę sutartį kitą sezoną uždirbs 3,8 mln. JAV dolerių, o vėliau jo kontrakto likimas priklausys jau nuo „Milwaukee Bucks“ klubo.
Kasparas JakučionisMiami HeatNBA

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