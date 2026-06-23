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Žiniasklaida: J. Valančiūnas susitarė su „Žalgiriu“

2026 m. birželio 23 d. 19:42
Lrytas.lt
Jonas Valančiūnas, greičiausiai, baigė 14 metų trukusią karjerą Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA). BasketNews žurnalistai Jonas Miklovas ir Karolis Tiškevičius skelbia, kad vienas geriausių šalies krepšininkų susitarė su Kauno „Žalgiriu“ dėl dvejų metų kontrakto.
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Vis dėlto lieka vienintelis klaustukas – sutartis su „Denver Nuggets“ ekipa. Iki liepos 8 d. klubas spręs lietuvio ateitį: ekipa gali pratęsti esamą sutartį su žaidėju dar vienam sezonui. Taip pat Denveris gali perleisti J. Valančiūno sutartį kitai NBA ekipai.
Jei „Nuggets“ nieko nedarys, tuomet Lietuvos rinktinės kapitonas taps laisvuoju agentu ir galės spręsti savo likimą.
J. Valančiūnas kitam sezonui NBA turi 10 mln. JAV dolerių sutartį iki mokesčių.
34-erių atletas domino ne vieną Eurolygos ekipą. Viena iš jų buvo Atėnų „Panathinaikos“, kuri pateikė kur kas pelningesnį pasiūlymą nei „Žalgiris“. 
Jonas Valančiūnas

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