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„Gargždų“ vairą perima Paulius Malašauskas

2026 m. birželio 24 d. 20:42
Lrytas.lt
„Gargždų“ komandos vyriausiuoju treneriu tampa Paulius Malašauskas.
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Iki šiol aukščiausiame Lietuvos krepšinio lygyje specialistas dirbo trenerio asistentu. Per savo karjerą jis patirties sėmėsi Jonavos ir Panevėžio klubuose.
P. Malašauskas taip pat yra dirbęs Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės trenerių štabe, kuriame prisidėjo prie analitinio ir skautingo darbo ruošiantis tarptautinėms varžyboms.
Dar vienas svarbus trenerio karjeros etapas prasideda Gargžduose – būtent čia jis pirmą kartą užims vyriausiojo trenerio pareigas Lietuvos krepšinio lygos komandoje.
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Sveikiname Paulių prisijungus prie „Gargždų“ ir linkime sėkmingo debiuto vyriausiojo trenerio pozicijoje LKL čempionate.
Gargždų GargždaiLietuvos krepšinio lyga (LKL)

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