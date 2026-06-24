NBA sudrebino naujokų birža – pirmuoju šaukimu pakviestas AJ Dybantsa

Kaip ir buvo tikėtasi, pirmuoju šaukimu „Washington Wizards“ pasikvietė AJ Dybantsa.
206 cm ūgio 19-metis NCAA rinko po 25,5 taško, 6,6 atkovoto kamuolio ir 3,7 rezultatyvaus perdavimo.
Antruoju šaukimu į „Utah Jazz“ pakviestas Darrynas Petersonas, kuris NCAA fiksavo 20,2 taško, 4,2 sugriebto kamuolio ir 1,6 rezultatyvaus perdavimo vidurkius.
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„Memphis Grizzlies“ trečiuoju šaukimu pasikvietė Cameroną Boozerį, kuris NCAA pelnydavo po 22,5 taško, atkovodavo po 10,2 kamuolio bei atlikdavo po 4,2 rezultatyvaus perdavimo.
Ketvirtasis šaukimas priklausė Mato Buzelio atstovaujamui „Chicago Bulls“ klubas, kuris pasikvietė 208 cm ūgio puolėją Calebą Wilsoną.
Čikagos naujokas praėjusiame NCAA sezone rinko po 19,8 taško, 9,4 atkovoto kamuolio ir 1,5 rezultatyvaus perdavimo.
Pirmajame naujokų biržos rate tik keturi europiečiai išgirdo savo pavardes.
Ispanas Aday’us Mara 12-u šaukimu pakviestas „Oklahoma City Thunder“, vokietis Hannesas Steinbachas pašauktas 14-uoju šaukimu „Charlotte Hornets“ ekipos. Kitas vokietis, Christianas Andersonas pakviestas 18-uoju šaukimu taip pat „Hornets“ klubo,
„Valencia Basket“ komandos įžaidėjas, ispanas Sergio de Larrea buvo pakviestas 25-uoju šaukimu.Formaliai žaidėją pakvietė „Los Angeles Lakers“ klubas, tačiau jis iš karto iškeliavo į „New York Knicks“ komanda, kuri netrūkus jį vėl iškeitė į „Dallas Mavericks“.
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