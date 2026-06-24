Oficialu: „Rytas“ pristatė naująjį vyr. trenerį

Nors N. Pacevičius yra jaunosios kartos treneris, jo profesinis kelias prasidėjo itin anksti – treniruoti jaunimą jis pradėjo dar būdamas septyniolikos metų. Per pastarąjį dešimtmetį specialistas spėjo sukaupti solidžią patirtį tiek asistuodamas žinomiems strategams, tiek pats sėkmingai dirbdamas vyriausiojo trenerio pareigose.
Pacevičius jau yra vadovavęs Utenos „Juventus“ ekipai LKL čempionate, pusmetį sėkmingai dirbo vyriausiuoju treneriu Indonezijoje, o vėliau perėmė Vilniaus „Wolves“ vairą, su kuria nužygiavo iki LKL pusfinalio, kur serijoje 3:2 krito prieš „Rytą“. Šią įvairiapusę vyriausiojo trenerio patirtį papildo darbas Lietuvos moterų krepšinio rinktinės štabe bei pastarieji metai „Ryte“, kur asistento kėdėje jis perėmė čempionišką klubo patirtį, perprato organizacijos sistemą bei pajuto vietos sirgalių kultūrą.
Vilniaus „Rytas“ tiki, kad Nedo Pacevičiaus paskyrimas vyr. treneriu yra sprendimas, atitinkantis šio momento poreikius, klubo ambicijas ir siekį toliau augti.
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„Nedas buvo vienas pirmųjų, su kuriais po sezono kalbėjomės apie pasibaigusius metus, jo tikslus ir ambicijas. Jau tada buvo aišku, kad mūsų požiūris daugeliu klausimų sutampa. Natūralu, kad priimdami tokio svorio sprendimą kalbėjomės ir su kitais specialistais, su kai kuriais jų turėjome net po kelis pokalbius.
Ieškojome žmogaus, kuris ne tik turėtų aiškią viziją, bet ir labai gerai suprastų kultūrą, kurioje jam teks dirbti. Visi treneriai atsineša savo patirtis, įpročius ir darbo principus, todėl mums buvo svarbu rasti žmogų, kuris natūraliai atitiktų tai, apie ką yra šis klubas. Taip pat, būdami lietuviškas klubas, matėme, kad mūsų žaidėjų mentalitetą geriausiai supranta vietiniai treneriai.
Būtent todėl galutiniame etape kandidatų ratas susiaurėjo. Kalbėjomės ir buvome susitikę su kitais Lietuvos treneriais, kuriems norime nuoširdžiai padėkoti už skirtą laiką ir dėmesį.
Galiausiai priėjome prie išvados, kad klube jau turime specialistą, kuris yra užaugęs su „Rytu“, pastaraisiais metais dirbo trenerių štabe ir labai gerai supranta klubo idėjas, kultūrą bei keliamus reikalavimus. Neabejojame, kad darbo etika, kurią Nedas demonstravo pastaraisiais metais, leidžia tikėti dideliu jo, kaip trenerio, potencialu. Mums taip pat buvo labai svarbu, kad, išgirdęs mūsų pasiūlymą, jis nė kiek nedvejojo ir nebijojo šios atsakomybės“, – sako Vilniaus „Ryto“ sporto direktorius Artūras Jomantas.
Pats vyriausiasis treneris N. Pacevičius neslepia, kad šis žingsnis jam yra natūrali asmeninės ir profesinės kelionės tąsa:
„Svajonę vieną dieną tapti šios komandos dalimi nešiojausi dar nuo vaikystės dienų, o ambicija tapti vyriausiuoju treneriu mane lydėjo labai ilgai. Todėl galimybė perimti „Ryto“ vairą man asmeniškai yra kur kas daugiau nei vien tik karjeros žingsnis – tai gilus, asmeninis įsipareigojimas. Profesionaliame sporte atsakomybę prieš sirgalius jauti kiekviename klube, tačiau čia, Vilniuje, noras kovoti ir atiduoti visas jėgas už šią bendruomenę yra dar stipresnis. Žinau, kaip šiems žmonėms skauda po nesėkmių ir kaip stipriai jie moka džiaugtis pergalėmis, todėl negalime jų nuvilti. Pažadu, kad kartu su komanda ir štabu nuo pirmos dienos atiduosime visą save, jog kiekvienas atėjęs į areną turėtų kuo didžiuotis,“ – teigė naujasis „Ryto“ ekipos karvedys Nedas Pacevičius.
Nedas PacevičiusVilniaus RytasLietuvos krepšinio lyga (LKL)
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