SportasKrepšinis

Sudėtį U17 FIBA Pasaulio taurei paskelbęs T. Tarasevičius: „Esame pajėgūs kautis su bet kuo“

2026 m. birželio 24 d. 15:23
U17 Lietuvos vaikinų krepšinio rinktinės treneris Tomas Tarasevičius išsirinko dvyliktuką, su kuriuo kausis FIBA Pasaulio taurėje.
Daugiau nuotraukų (3)
Galutinę sudėtį treneris paskelbė po paskutinės rinktinės treniruotės Lietuvoje – antradienio popietę.
„Man tai yra pati nemaloniausia trenerio darbo dalis. Faktas, kad jauni žaidėjai nori, myli ir mėgsta krepšinį, o treneris tampa tarsi budeliu, kuris nukerta tą dalyką. Tą daryti niekada nėra smagu“, – prieš išvykdamas į Stambulą kalbėjo U17 Lietuvos rinktinės treneris T. Tarasevičius.
Paklaustas, su kokiomis nuotaikomis Lietuvos rinktinė išvyksta į Pasaulio taurę, strategas atsakė:
Susiję straipsniai
Tėvo pėdomis: Lietuvos rinktinę į priekį vedęs Šaro sūnus iškovojo Baltijos taurės titulą

Tėvo pėdomis: Lietuvos rinktinę į priekį vedęs Šaro sūnus iškovojo Baltijos taurės titulą

Šaro sūnus debiutavo Lietuvos rinktinėje

Šaro sūnus debiutavo Lietuvos rinktinėje

Aiškus U20 merginų krepšinio rinktinės kandidačių sąrašas Europos čempionatui Lietuvoje

Aiškus U20 merginų krepšinio rinktinės kandidačių sąrašas Europos čempionatui Lietuvoje

„Nekeliame jokių didelių lozungų. Viduje savimi tikime ir jaučiame, kad esame pajėgūs kautis su bet kuo. Pirmas tikslas – užimti kuo aukštesnę vietą grupėje. Kita vertus, visi žino jaunimo čempionatų specifiką – grupės rungtynės nieko nelemia. Tu gali čempionate laimėti tik dvejas rungtynes – ašuntfinalį, ketvirtfinalį ir čempionatas jau bus pozityvus. Reikia geriausiai sužaisti tada, kai to labiausiai reikia.“
U17 planetos pirmenybės Stambule (Turkija) startuoja jau šeštadienį. Pirmajame mače Lietuvos rinktinė nuo 12:00 val. susitiks su Kanados rinktine.
Sekmadienį T. Tarasevičiaus auklėtinių nuo 17:30 val. laukia akistata su Kamerūnu, o paskutinėse grupės rungtynėse, antradienį, nuo 14:45 val. lietuvių lauks Kinijos krepšininkai.
Visas čempionato rungtynes tiesiogiai bus galima stebėti FIBA „Youtube“ platformoje.
FIBA Pasaulio taurėje dalyvauja 16 geriausių planetos rinktinių.
U17 Lietuvos rinktinės treneriai ir personalas: Tomas Tarasevičius, Eligijus Vaitekūnas, Matas Juzeliūnas. Gydytoja – Agnė Ginevičiūtė, kineziterapeutai – Patricija Biečiūtė, Liutauras Kasparas. Komandos vadovas – Rytis Anskaitis.
Lietuvos rinktinės sudėtis U17 FIBA Pasaulio taurėje: Kristupas Sabeckas (Kauno „Žalgiris-3“), Arnas Erlickis (Klaipėdos KM, „Neptūnas-Akvaservis“), Joris Sinica (Nacionalinė KA, Kauno „Žalgiris-3“), Vytis Šliogeris (KM „Perkūnas“, Kauno „Žalgiris-3“), Paulius Veliulis (Šiaulių sporto gimnazija, Šiaulių KA „Saulė“), Benas Biržinis (Sostinės KM, Vilniaus „Rytas-MRU“), Jokūbas Kukta (Kauno „Žalgiris-3“), Rojus Stankevičius (Šiaulių KA „Saulė“ I-ŠSG, Kauno „Žalgiris-3“), Simas Raščius (Sostinės KM, Vilniaus „Rytas-MRU“), Lukas Šiškauskas (St. Joseph High School, JAV), Gabrielius Buivydas (Vilniaus KM, Vilniaus „Rytas-MRU“), Augustas Kičas (Nacionalinė KA, Kauno „Žalgiris-3“).
Lietuvos jaunimo krepšinio rinktinėLietuvos vaikinų (U-17) krepšinio rinktinė

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.