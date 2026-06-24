Sudėtį U17 FIBA Pasaulio taurei paskelbęs T. Tarasevičius: „Esame pajėgūs kautis su bet kuo“

Galutinę sudėtį treneris paskelbė po paskutinės rinktinės treniruotės Lietuvoje – antradienio popietę.
„Man tai yra pati nemaloniausia trenerio darbo dalis. Faktas, kad jauni žaidėjai nori, myli ir mėgsta krepšinį, o treneris tampa tarsi budeliu, kuris nukerta tą dalyką. Tą daryti niekada nėra smagu“, – prieš išvykdamas į Stambulą kalbėjo U17 Lietuvos rinktinės treneris T. Tarasevičius.
Paklaustas, su kokiomis nuotaikomis Lietuvos rinktinė išvyksta į Pasaulio taurę, strategas atsakė:
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„Nekeliame jokių didelių lozungų. Viduje savimi tikime ir jaučiame, kad esame pajėgūs kautis su bet kuo. Pirmas tikslas – užimti kuo aukštesnę vietą grupėje. Kita vertus, visi žino jaunimo čempionatų specifiką – grupės rungtynės nieko nelemia. Tu gali čempionate laimėti tik dvejas rungtynes – ašuntfinalį, ketvirtfinalį ir čempionatas jau bus pozityvus. Reikia geriausiai sužaisti tada, kai to labiausiai reikia.“
U17 planetos pirmenybės Stambule (Turkija) startuoja jau šeštadienį. Pirmajame mače Lietuvos rinktinė nuo 12:00 val. susitiks su Kanados rinktine.
Sekmadienį T. Tarasevičiaus auklėtinių nuo 17:30 val. laukia akistata su Kamerūnu, o paskutinėse grupės rungtynėse, antradienį, nuo 14:45 val. lietuvių lauks Kinijos krepšininkai.
Visas čempionato rungtynes tiesiogiai bus galima stebėti FIBA „Youtube“ platformoje.
FIBA Pasaulio taurėje dalyvauja 16 geriausių planetos rinktinių.
U17 Lietuvos rinktinės treneriai ir personalas: Tomas Tarasevičius, Eligijus Vaitekūnas, Matas Juzeliūnas. Gydytoja – Agnė Ginevičiūtė, kineziterapeutai – Patricija Biečiūtė, Liutauras Kasparas. Komandos vadovas – Rytis Anskaitis.
Lietuvos rinktinės sudėtis U17 FIBA Pasaulio taurėje: Kristupas Sabeckas (Kauno „Žalgiris-3“), Arnas Erlickis (Klaipėdos KM, „Neptūnas-Akvaservis“), Joris Sinica (Nacionalinė KA, Kauno „Žalgiris-3“), Vytis Šliogeris (KM „Perkūnas“, Kauno „Žalgiris-3“), Paulius Veliulis (Šiaulių sporto gimnazija, Šiaulių KA „Saulė“), Benas Biržinis (Sostinės KM, Vilniaus „Rytas-MRU“), Jokūbas Kukta (Kauno „Žalgiris-3“), Rojus Stankevičius (Šiaulių KA „Saulė“ I-ŠSG, Kauno „Žalgiris-3“), Simas Raščius (Sostinės KM, Vilniaus „Rytas-MRU“), Lukas Šiškauskas (St. Joseph High School, JAV), Gabrielius Buivydas (Vilniaus KM, Vilniaus „Rytas-MRU“), Augustas Kičas (Nacionalinė KA, Kauno „Žalgiris-3“).