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Valensijos krepšininkai čempionais tapo sutriuškindami „Barcelona“

2026 m. birželio 24 d. 23:07
Lrytas.lt
„Valencia Basket“ krepšininkai trečiadienį antrą kartą klubo istorijoje iškovojo Ispanijos čempionų titulą.
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Valensijos klubas išvykoje 108:84 (26:23, 21:12, 35:29, 26:20) nepasigailėjo „Barcelona“ ekipos ir laimėjo finalo seriją 3:1.
Nugalėtojų gretose ir vėl nesustabdomas buvo Jeanas Montero, kuris surinko 23 taškus, 2 atkovotus kamuolius ir 3 rezultatyvius perdavimus.
Kameronas Tayloras prie pergalės pridėjo 21 tašką bei 5 sugriebtus kamuolius.
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Katalonų gretose Kevinas Punteris pelnė 26 taškus, atkovojo 4 kamuolius ir atliko 2 rezultatyvius perdavimus.
Paskutinį kartą Ispanijos lygą „Barcelona“ laimėjo 2023 metais, kuomet komandą dar treniravo Šarūnas Jasikevičius.
Valencia BasketBarcelonaIspanijos krepšinio čempionatas

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