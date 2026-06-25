„Ryto“ akiratyje – intriguojantis naujokas: tinklus meta ant Prancūzijoje suspindusio žaidėjo

Trečiadienį oficialiai apie susitarimą su strategu Nedu Pacevičiumi pranešusi „Ryto“ ekipa šį kartą dairosi papildymo į gynėjų grandį.
Naujienų portalo 15min.lt žurnalisto Roko Pakėno šaltiniai skelbia, kad vienas iš pagrindinių kandidatų papildyti „Ryto“ gretas yra 24-erių prancūzas Geraldas Ayayi.
188 cm ūgio krepšininkas praėjusiame sezone buvo išrinktas labiausiai patobulėjusiu Prancūzijos krepšinio lygos žaidėju.
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Prancūzas gynė Šolė „Basket“ ekipos garbę ir vidutiniškai per dvikovą įmesdavo po 14 taškų, atkovodavo po 4,2 kamuolio ir atlikdavo po 2,9 rezultatyvaus perdavimo.
Krepšininkas taip pat buvo išrinktas į simbolinę Prancūzijos krepšinio lygos pirmąją komandą bei du kartus buvo pripažintas naudingiausiu lygos mėnesio žaidėju.
Krepšininko atstovaujamas klubas savo žygį čempionate užbaigė pusfinalio etape, kai 1:3 nusileido „Paris Basketball“ komandai.