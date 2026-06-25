Į Šaro „Fenerbahce“ atvyksta „Žalgirį“ skriaudęs kitos Eurolygos komandos lyderis

Kaip praneša „BasketNews“ žurnalistas Donatas Urbonas, į „Fenerbahce“ atvyks vienas Milano „Olimpia“ komandos lyderių Shavonas Shieldsas.
Danijos pilietybę turintis 32-ejų amerikietis pasirašys dvejų metų kontraktą.
„Olimpia“ ekipoje S. Shieldsas praleido pastaruosius šešis sezonus ir buvo tapęs vienu komandos veidų. Lengvuoju kraštu žaidžiantis krepšininkas Milano ekipoje pirmavo pagal aikštelėje vidutiniškai praleidžiamą laiką.
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2025-26 m. sezone jis Eurolygoje vidutiniškai rinko po 12,7 taško, 3,2 atkovoto kamuolio, 2,7 rezultatyvaus perdavimo ir 12,8 naudingumo balo, tritaškius mesdamas 37,4% taiklumu.
Praėjusį sezoną S. Shieldsas rezultatyviausias savo rungtynes Eurolygoje sužaidė prieš Kauno „Žalgirį“, sausio 22-ąją rungtynėse Milane surinkęs 27 taškus ir 29 naudingumo balus. Dvikovoje Kaune S. Shieldsas pelnė 15 taškų ir surinko 14 naudingumo balų.