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NBA – netikėtas posūkis: LaMelo Ballas susikrovė lagaminus iš Šarlotės

2026 m. birželio 25 d. 17:03
Lrytas.lt
NBA nugriaudėjo dar vieni grandioziniai mainai. Šį kartą jie įtraukė ir praeityje Lietuvoje rungtyniavęs LaMelo Ballas.
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Skelbiama, kad „Charlotte Hornets“ gretose ne vieną sezoną rungtyniavęs gynėjas buvo išsiųstas į „Minnesota Timberwolves“ klubą.
Kartu su juo į Minesotą iškeliavo ir Joshas Greenas. Už šį dviejų žaidėjų paketą „Hornets“ gavo Nazą Reidą, tris pirmojo rato NBA naujokų biržos šaukimus bei tris antrojo rato šaukimus.
Praėjusiame sezone L. Ballas vidutiniškai per dvikovą įmesdavo po 20 taškų, atkovodavo po 4,8 kamuolio ir atlikdavo po 7 rezultatyvius perdavimus.
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LaMelo BallasMinnesota TimberwolvesCharlotte Hornets
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