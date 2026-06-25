Oficialu: „Juventus“ žais FIBA Čempionų lygoje! E. Skersis jau prakalbo apie tikslus

Istorinį sezoną Lietuvos krepšinio lygoje, kurią remia „Betsson“, sužaidęs Aukštaitijos klubas iškovojo tiesioginį kelialapį į vieną stipriausių Europos klubinių turnyrų.
„Pagaliau pasiekėme tai, dėl ko tiek metų stengėmės dalyvaudami atrankos etapuose. Mums yra didelė garbė ir prestižas, kad mūsų nedidelio Utenos miesto komanda atsidūrė šalia garsių Europos krepšinio vardų.
Džiaugiuosi dėl Utenos miesto, dėl mūsų sirgalių, rėmėjų, kurie nusipelnė šio pasiekimo. Turime dar nemažai laiko, kad sukomplektuotume tokią sudėtį, kuri būtų pajėgi tinkamai atstovauti mūsų organizacijai bei Utenos miestui šiame turnyre.
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Nenorime apsiriboti vien dalyvavimu ar pirmu etapu, sieksime daugiau“, – apie sugrįžimą į FIBA Čempionų lygą sakė „Juventus“ komandos vadovas Eimantas Skersis.
Paskutinį kartą Utenos klubas FIBA Čempionų lygoje rungtyniavo 2017/2018 metų sezone. Tuomet uteniškiai, iškovoję 4 pergales ir patyrę 10 pralaimėjimų, grupėje užėmė šeštąją vietą bei sezoną Europoje pratęsė FIBA Europos taurės varžybose.
Jose „Juventus“ sėkmingai įveikė aštuntfinalio etapą, tačiau ketvirtfinalyje nusileido Avelino „Sidigas Scandone“ komandai iš Italijos.
Kartu su iškovotu kelialapiu į FIBA Čempionų lygą tapo aišku, kad artėjantį sezoną Utenos „Juventus“ neberungtyniaus Šiaurės Europos krepšinio lygoje (ENBL).
Dar pasirašant dalyvavimo ENBL sutartį buvo numatyta išlyga FIBA Čempionų lygos atvejui, todėl klubui iškovojus teisę žaisti šiame turnyre sutartis nutraukiama be jokių papildomų įsipareigojimų.
„Susitarime su Šiaurės Europos krepšinio lyga buvome įsitraukę punktą, kad nedalyvausime šiame turnyre, jei gausime tiesioginį kelialapį į FIBA Čempionų lygą. Taip ir nutiko. Noriu padėkoti Šiaurės Europos krepšinio lygos vadovams tiek už kvietimą prisijungti prie turnyro, tiek už šios situacijos supratimą. Manau, kad tai stipri ir tobulėjanti organizacija, kurios laukia nebloga ateitis“, – teigė E. Skersis.
2026/2027 metų FIBA Čempionų lygos reguliariajame sezone varžysis 32 komandos, suskirstytos į aštuonias grupes po keturias ekipas.
Kiekvienos grupės nugalėtoja tiesiogiai pateks į „Top 16“ etapą, o antrąją ir trečiąją vietas užėmusios komandos dėl likusių kelialapių kovos įkrintamųjų („Play-In“) serijose iki dviejų pergalių. Šių serijų nugalėtojos taip pat pateks į „Top 16“ etapą, o ketvirtąją vietą grupėje užėmusios ekipos baigs savo pasirodymą turnyre.
FIBA Čempionų lygos grupių etapo burtai bus traukiami liepos 8 dieną, o reguliariojo sezono kovos prasidės spalio mėnesį.