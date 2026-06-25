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Panevėžio „Lietkabelyje“ – legionierius iš Prancūzijos

2026 m. birželio 25 d. 14:10
Panevėžio ekipoje – dar vienas naujokas. Ateinantį sezoną „Lietkabelio“ marškinėlius vilkės aukščiausioje Italijos lygoje rungtyniavęs Ivanas Févrieras. Klubas su prancūzu sudarė vienerių metų sutartį.
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205 cm ūgio puolėjas praėjusius metus užbaigė Kantu „Acqua S.Bernardo“ klube. Kovo mėnesį prie komandos prisijungęs I. Févrieras demonstravo solidų žaidimą: per 9 sužaistas rungtynes Italijos čempionate jis vidutiniškai rinko po 10,6 taško, atliko 2,8 rezultatyvaus perdavimo ir atkovojo 4,4 kamuolio.
Iki persikėlimo į Italiją prancūzas visą savo karjerą praleido gimtinėje, kur atstovavo įvairiems pirmosios ir antrosios lygų klubams. Sunkiojo krašto puolėjo pozicijoje žaidžiantis krepšininkas turi patirties ir Europos taurėje, kur jo statistika siekė 4,8 taško ir 2,1 atkovoto kamuolio.
Karjeros pradžioje I. Févrieras gynė Prancūzijos jaunimo rinktinių garbę, o 2016 metais džiaugėsi Europos U18 čempionato auksu. Būdamas 18-os, aukštaūgis laimėjo Eurolygos jaunimo „Adidas Next Generation“ turnyrą, kuriame buvo pripažintas naudingiausiu sezono žaidėju.
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Be to, naujasis Panevėžio klubo narys yra aktyvus trijulių krepšinio žaidėjas. Atstovaudamas skirtingoms komandoms, prancūzas yra iškovojęs ne vieną prizinę vietą prestižiniuose šios sporto šakos turnyruose.
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