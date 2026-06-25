SportasKrepšinis

Po dar vieno „Barcos“ fiasko – atvira katalonų žvaigždė: „Šarui išvykus pasikeitė daug dalykų“

2026 m. birželio 25 d. 08:25
Lrytas.lt
„Barcelona“ ekipa trečiadienio vakarą ketvirtose Ispanijos krepšinio čempionato (ACB) finalo serijos rungtynėse savų sirgalių akivaizdoje buvo 84:108 sutriuškinti „Valencia Basket“ ekipos ir dar vienerius metus baigė be titulų, pralaimėdami seriją 1-3.
Daugiau nuotraukų (3)
Paskutinį kartą „Barca“ titulą iškovojo dar 2023-iaisiais, kai komandą treniravo Šarūnas Jasikevičius, šiuo metu esantis prie Stambulo „Fenerbahce“ ekipos vairo.
Po skaudaus pralaimėjimo vienas Barselonos ekipos lyderių Tomašas Satoransky rėžė atvirai – viskam turėjo vadovauti Šaras, o jam išvykus komanda buvo valdoma prastai.
„Maniau, kad šitas projektas tęsis daug metų – tokia buvo idėja. Maniau, kad Šaras ir Niko Mirotičius čia bus daug metų – tokia buvo idėja, kad to bus siekiama, ir to padaryti nepavyko. Reikia tai pažymėti, nes tai dažnai yra pamirštama.
Susiję straipsniai
Valensijos krepšininkai čempionais tapo sutriuškindami „Barcelona“

Valensijos krepšininkai čempionais tapo sutriuškindami „Barcelona“

Du „Ryto“ krepšininkai pateko į pasaulio čempionų rinktinę

Du „Ryto“ krepšininkai pateko į pasaulio čempionų rinktinę (1)

„Gargždų“ vairą perima Paulius Malašauskas

„Gargždų“ vairą perima Paulius Malašauskas

Šarui išvykus pasikeitė daug dalykų. Visiškai to nesitikėjau. Aišku, atvykus Xavi Pascualiui pradėjom žaisti geriau, bet vieną geriausių [trenerių] paleidom“, – naujienų agentūrai EFE ir naujienų portalui „Mundo Deportivo“ pasakojo „Barcos“ gynėjas.
34-erių čekas atvirai dėstė kortas ir apie savo sveikatos būklę, ir apie komandos bėdas.
„Atėjo momentas, kai jau nieko nebegalėjau padaryti dėl savo nugaros. Nugaros traumą gavau pačiu blogiausiu laiku. Mano žaidimo laikas per pastaruosius trejus metus nebuvo reguliuojamas teisingai, – teigė krepšininkas. – Buvau vienintelis įžaidėjas. Visada buvo keliami aukšti tikslai, kas yra normalu, tačiau rungtynių yra labai daug. Svarbu net ir ne tai, kaip žaidimo laikas buvo valdomas – tiesiog yra daug rungtynių. Sunku viską dabar įvertinti, kai ką tik pasibaigė paskutiniosios rungtynės.
Norėčiau manyti, kad ne viskas yra vertinama tik pagal pergales, nors „Barcoje“ viskas vyksta būtent taip. Žinau, kad atidaviau viską. Fiziškai ir talento prasme galbūt yra ir geresnių žaidėjų, tačiau, kas liečia pastangas ir darbą, atidaviau viską. Išvykstu būdamas ramus, tačiau visada išliks jausmas, kad laimėti tik vieną titulą yra tragedija. Ne tragedija, nežinau net, kokį teisingą žodį parinkti... Neišnaudotos galimybės.“
T. Satoranskio kontraktas su „Barcelona“ baigėsi po šio sezono ir dabar čekas yra laisvasis agentas.
BarcelonaACB Ispanijos krepšinio lygaIspanijos krepšinio čempionatas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.