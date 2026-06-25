T. Pačėsas įvardijo žaidėją, kurio pasigenda Lietuvos rinktinėje: „Labai trūksta“

Paaiškindamas Birštono miesto, į kurį ruoštis svarbiausioms kovoms rinktinė grįžta antrą kartą per dvejus metus, pasirinkimą, rinktinės vadovas Linas Kleiza išskyrė patogią lokaciją ir puikias sudarytas sąlygas, kurios ypač svarbiomis tampa tokio trumpo pasiruošimo periodu.
Kalbėdamas apie tarpusavio, kaip rinktinės vadovo ir trenerių štabo ryšį, Linas pabrėžė kiekvieno jungiamojo asmens svarbą ir indėlį rinktinėje: „Kiekvienas žmogus, kuris čia yra, turi tikslą prisidėti ir kiekvienas prisideda. Rinktinėje nelieka didelių ego – kai atvažiuoji žaisti, nebelieka piniginio motyvo. Kiekvienas žaidžia už savo palikimą.“
Kalbėdamas apie atmosferos kūrimo procesą komandoje rinktinės treneris Tomas Pačėsas akcentavo rezultatų svarbą: „Geriausiai atmosferą ugdo geri rezultatai. Esant geriems rezultatams kiekvienam malonu būti to dalimi“.
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Linas Kleiza pabrėžė komandos svarbą ir prisiminė praėjusių metų Serbijos rinktinės pavyzdį: „Europoje visų pirma žaidžia komanda. Taip, talentas yra neišvengiamas. Žaidėjai turi žinoti visas roles. Jei komanda funkcionuoja gerai, tuomet gali tikėtis sėkmės bendrame kontekste. Tačiau net ir turint individualius talentus bei pažvelgus į kitų komandų sudėtis, mes tikrai nepretenduojame į kažkokį Dream team (angl. svajonių komandos) statusą“.
Kaip vieną svarbesnių sisteminių tikslų, rinktinės vadovas išskyrė tęstinumą ir pateikė ilgametį Vokietijos rinktinės sistemos pavyzdį.
Kalbėdamas apie mažą kontrolinių rungtynių skaičių pagal esamas galimybes, rinktinės treneris Tomas Pačėsas akcentavo individualų žaidėjų meistriškumą ir patirtį, atsinešamą ir iš praėjusių metų darbo: „Praėjusiais metais turėjome šešis naujokus, kurie puikiai pasirodė ir esame jiems dėkingi. Mes neturime Arvydo Sabonio ar kitų panašaus talento žaidėjų, vadinasi, turime būti pasiruošę geriau nei kiti“.
Tomas Pačėsas kaip vieną didžiausių netekčių paminėjo Roko Jokubačio netektį: „Roko labai trūksta rinktinėje. Tai – vienas mūsų varikliukų ir stabilumo pagrindų. Bet turime lūkesčius patys, žinome sirgalių lūkesčius ir juos stengsimės pateisinti“.
Tęstadamas apie trumpus FIBA sistemos „langų“ ciklus, Linas Kleiza prisiminė praėjusias rungtynes grupėje: „Trumpuose languose reikia individualaus talento. Iš pradžių mes pavogėme rungtynes Didžiojoje Britanijoje, vėliau iš mūsų pavogė laimėtas rungtynes Islandijoje. Visa tai daugiau mažiau vyko individualaus talento pagalba.“
Kalbėdmas apie Mato Buzelio ir Kasparo Jakučionio debiutą, Linas Kleiza akcentavo, kad nėra didelių asmeninių atsakomybių ir spaudimo: „Yra žaidėjų, kurie rinktinėje turi didelę patirtį ir ją sustatys taip, kaip reikia. Nereikia žiūrėti, kad ateis Matas ar Kasparas, mes po 30 taškų ir gelbės Lietuvos krepšinį. Mums reikia, kad jie žaistų taip, kaip žaidžia, o visa kita mes susidėliosime“.
Tomas Pačėsas, kalbėdamas apie rinktinės identitetą, pabrėžė, kad jis priklauso nuo surenkamų žaidėjų ir asmenybių.
Apžvelgiant abi būsimas varžoves, sporto komentatorius Agnius Atstopas akcentavo britų fiziškumą bei Italijos rinktinės didesnę discipliną ir sistemingumą aikštėje. Tomas Pačėsas papildė, kad Italijoje, rungtyniaujant prie jų namų sirgalių, bus svarbu neleisti jiems užsivesti emociškai.
Kalbėdamas apie rungtyniavimą aukščiausiame lygyje, Linas Kleiza išskyrė ne tik talento, bet ir sunkaus darbo būtinybę:
„Rungtyniaudamas aukščiausiame lygyje, be talento neišsiversi. Bet kartu jis turi koreliuoti su sunkiu darbu. Aš esu matęs labai talentingų žaidėjų ir tuo pačiu mažiau talentingų, kurie įdėjo beprotiškai daug darbo. Ir čia mes kalbame apie superžvaigždes. Talentas tave gali išnešti į tam tikrą lygį, o sunkus darbas padėti ten išsilaikyti“.
Agniui Atstopui pasiteiravus apie svarbiausius kriterijus ir galimybes mokintis bei tobulėti tokio pobūdžio stovyklose, Linas Kleiza buvo pragmatiškas: „Nori laimėti, turi aukotis. Nori pakilti į kitą lygį, turi aukotis, turi aukoti vasaras. Dar su Tomu esame kalbėję, kurie žaidėjai turės gerus sezonus. Prieš metus visi verkė dėl Ąžuolo Tubelio su klausimais, ką čia pasirašo, o dabar pažiūrėkime – rekordiniai kontraktai. Tai užtruko tik metus laiko. Krepšinyje viskas labai greitai keičiasi.“
Tomas PačėsasLietuvos vyrų krepšinio rinktinėLinas Kleiza
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