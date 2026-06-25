Vienas brangiausių Eurolygos žaidėjų persikels pas Šarą

„Eurohoops“ žurnalistas Bugra Uzaras skelbia, kad „Fenerbahce“ pasiekė susitarimą su vienų aršiausių Šaro ekipos priešininkų Stambulo „Anadolu Efes“ brangiausiu krepšininku Shane'u Larkinu.
Nors Sh. Larkino kontraktas su „Efes“ galioja dar du sezonus, buvo pasiektas susitarimas perimti krepšininko kontraktą. Iki šiol 33-ejų gynėjas uždirbdavo apie 3,5 milijono eurų per sezoną. Kai kurių pranešimų teigimu, Sh. Larkino gaunama alga „Fenerbahce“ bus mažesnė.
Iš pradžių „Efes“ nenorėjo paleisti savo žvaigždės, o žiniasklaidoje buvo skelbiama ir apie Belgrado „Crvena Zvezda“ dėmesį, ir apie „Dubai Basketball“ pateiktą pasiūlymą. Nors Turkijos ekipa buvo pasiryžusi priimti tokius variantus, tam priešinosi pats krepšininkas.
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Visgi žaidėjas, kaip pranešama, norėjo likti Turkijoje, kurios pasą jis turi ir yra ne kartą atstovavęs šalies rinktinei, ir jam arčiau širdies buvo „Fenerbahce“.
Mainais „Efes“ turėtų gauti teises į buvusį NBA bei Atėnų „Panathinaikos“ centrą iš Turkijos Omerą Yurtseveną.
Prieš mėnesį rengtame interviu Sh. Larkinas Šarūną Jasikevičių buvo pavadinęs geriausiu žaidėju modernios Eurolygos istorijoje.
„Sudėtingas klausimas. Man pergalės yra labai svarbios, o tą jis padarė daugybėje skirtingų vietų. Asmeniškai sakyčiau, kad tai – Šaras“, – paklaustas įvardinti geriausią modernios Eurolygos žaidėją atsakė gynėjas.
„Fenerbahce“ susitarimus kitam sezonui jau yra pasiekusi su Shavonu Shieldsu, Trentu Forrestu, Ignu Sargiūnu, Braxtonu Key ir Rusijoje praėjusį sezoną žaidusiu Marcusu Binghamu.
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