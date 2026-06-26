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Alytus kuria naują krepšinio komandą: licenciją perėmė iš kito klubo

2026 m. birželio 26 d. 13:23
Lrytas.lt
Alytuje po keletos metų pertraukos ir vėl bus žaidžiamas profesionalus krepšinis – mieste formuojama nauja komanda, praneša „Alytaus gidas“.
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Pasak miesto dienraščio, penktadienį buvo surengta spaudos konferencija, kurios metu Asociacijos „Lietuvos krepšinis“ prezidentas Mindaugas Balčiūnas, Alytaus miesto meras Nerijus Cesiulis ir Alytaus krepšinio akademijos vadovas Povilas Tamulynas pristatė žinią apie kuriamą naują ekipą.
Kol kas naujoji Alytaus komanda varžysis Nacionalinėje krepšinio lygoje (NKL), licenciją joje dalyvauti perpirkusi iš Birštono komandos.
Komanda bus sudaryta Alytaus krepšinio akademijos pagrindu, teigė P. Tamulynas.
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„Namą reikia statyti ne nuo stogo, namą reikia statyti nuo pamatų“, – konferencijos metu teigė klubui vadovausiantis P. Tamulynas, kalbėjęs, kad bus siekiama išvengti ankstesnių miesto komandų likimo.
Pavadinimo komanda dar neturi, tačiau tai bus išspręsta artimiausiomis dienomis, teigė Alytaus meras N. Cesiulis.
Alytuje profesionalaus krepšinio klubo nebuvo keturis sezonus po to, kai Alytaus „Dzūkija“ savo Lietuvos krepšinio lygos (LKL) licenciją pardavė dabar jau bankrotą paskelbusiai „Wolves“ komandai.
AlytusNacionalinė krepšinio lyga (NKL)Birštonas

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