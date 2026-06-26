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Donatas Motiejūnas neteko darbo – „Crvena Zvezda“ nutarė atsisveikinti

2026 m. birželio 26 d. 18:32
Lrytas.lt
Donatas Motiejūnas oficialiai tapo laisvuoju agentu. Belgrado „Crvena Zvezda“ padėkojo lietuviui už darbą ir palinkėjo sėkmės tolimesnėje karjeroje. Iš Monako į Belgradą aukštaūgis persikėlė jau prasidėjus sezonui ir du mėnesius Serbijoje žaidė „Monaco“ ekipos nuomos pagrindais, o vėliau pasirašė sutartį su „Crvena Zvezda“.
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„Crvena Zvezda“ šiame sezone Eurolygos kovas baigė pralaimėjimu įkrintamosiose ir iškart leido D. Motiejūnui grįžti į Lietuvą.
Serbijos Adrijos lygos čempionate ji bandė žaisti jau be lietuvio, tačiau viskas baigėsi nesėkme pusfinalyje. Po tokių rezultatų darbo neteko ekipos strategas Saša Obradovičius.
"Donatas Motiejūnas savo elgesiu aikštėje ir už jos ribų, žaidimu, darbo etika ir lyderio vaidmeniu rūbinėje geriausiai reprezentavo mūsų klubą ir visas vertybes, kurias mūsų klubas skleidžia", - teigiama ekipos pranešime.
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35 metų 213 cm ūgio D. Motiejūnas praėjusiame Eurolygos sezone per 13 minučių rinko 6,1 taško (36 procentai tritaškių), 1,8 atkovoto kamuolio, 0,8 rezultatyvaus perdavimo ir 7,3 naudingumo balo.
Iš viso lietuvis sužaidė už serbų ekipą 45 rungtynes ir pelnė 316 taškų.
Tai buvo jau septintasis lietuvio sezonas Eurolygoje.
Belgrado Crvena ZvezdaDonatas MotiejūnasEurolyga

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