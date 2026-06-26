Eurolygos laukia pokyčiai: naujas komandų skaičius ir naujas formatas

Kitą sezoną vietoje pirmenybes paliekančios „Monaco“ komandos prie 19 jau esamų ekipų turėtų prisijungti Stambulo „Bešiktaš“. Nors buvo svarstoma ir apie 19 komandų scenarijų, kai kiekviename ture viena iš dalyvių ilsėtųsi, vis dėlto bus liekama prie 2025–26 m. sezone prigijusio 20 komandų formato.
Žvelgiant į ateitį, Eurolygos laukia pokyčiai: jau nuo 2027–28 m. sezono bus padidintas dalyvaujančių komandų skaičius nuo 20 iki 24. Taip pat komandos varžysis ir nauju formatu.
Penktadienio posėdyje bus patvirtinta, kad 2027–28 m. sezone Eurolyga pereis prie NBA primenančio modelio ir bus įvestos konferencijos. Kaip jos atrodys, kol kas nėra aišku.
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Po šio sezono Eurolygą paliekanti „Monaco“ ekipa varžysis Europos taurėje, kurioje ateinantį sezoną grumsis net 32 komandos, tarp kurių – ir trys iš Lietuvos: Panevėžio „Lietkabelis“, Klaipėdos „Neptūnas“ ir Šiaulių „Šiauliai“.