Pastaruosius 4 sezonus plungiškis žaidė Jonavos komandoje, o praėjęs sezonas jam buvo itin sėkmingas: ryškiai gerino ne tik statistinius rodiklius, tačiau buvo pripažintas didžiausią proveržį padariusiu LKL, kurią remia „Betsson“, krepšininku.
„Džiaugiamės galėdami savo komandą papildyti Luku Kreišmontu, kuris grįžta rungtyniauti į Klaipėdą, – sakė klubo sporto direktorius Branko Mirkovičius. – Jis pasižymi tvirtu charakteriu, energija ir ryžtu, o šiuos bruožus ir norime matyti artėjančiame sezone. Džiaugiamės turėdami jį komandoje.”
Lukas praėjusiame sezone per 30 minučių rinko 14,6 taško (48 procentai tritaškių), 4,6 atkovoto kamuolio, 1,2 rezultatyvaus perdavimo ir 14,6 naudingumo balo.
Susiję straipsniai
Puolėjas aukščiausioje Lietuvos lygoje jau yra į aikštę išbėgęs su „Neptūno“ klubo apranga. Dar trečiąją 2021 metų dieną, dvikovoje su Kauno „Žalgiriu, L. Kreišmontas žaidė 3 minutes ir spėjo pataikyti vieną tolimą metimą.
2018-2022 m. Lukas tobulėjo Klaipėdos „Neptūno-Akvaservis“ komandoje.