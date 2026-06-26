Lietuvos septyniolikmečiai pasaulio čempionate: kas jų laukia turnyre

Pasaulio pirmenybėse nuo birželio 27-osios iki liepos 5-osios rungtyniaus šešiolikos šalių rinktinės. Šios amžiaus grupės turnyre gali žaisti 2009 metais ir vėliau gimę krepšininkai.
Lietuva
Tomo Tarasevičiaus treniruojami Lietuvos vaikinai bilietą į Stambulą iškovojo pernai Europos 16-mečių pirmenybėse, kuriose laimėjo sidabro medalius. Lietuviai finalo rungtynėse pralaimėjo Serbijos bendraamžiams.
Visi dvylika krepšininkų, kurie pernai tapo Europos vicečempionais, atvyko ruoštis pasaulio pirmenybėms. Praėjusiais metais rinktinėje labiausiai pasižymėjo į turnyro geriausių krepšininkų penketą išrinktas Gabrielius Buivydas (16,1 tšk.), Jokūbas Kukta (12,7 tšk.), Lukas Šiškauskas (11,9 tšk.) ir Kristupas Sabeckas (10,1 tšk.).
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Dauguma vaikinų yra vilniečiai arba kauniečiai ir pastarąjį sezoną žaidė Regioninės krepšinio lygos (RKL) A pakopoje (trečioji Lietuvos pakopa) rungtyniaujančiose Vilniaus „Ryto-3“ ir Kauno „Žalgirio-3“ komandose. Keli krepšininkai pabandė jėgas ir NKL pirmenybėse, bet jose šiek tiek daugiau žaidė tik Klaipėdos „Neptūno“ dubleriams atstovavęs Arnas Erlickis.
Vienas iš rinktinės lyderių, Europos čempiono Ramūno Šiškausko sūnus L.Šiškauskas pernai išvyko mokytis į Šiaurės Ameriką ir treniravosi Santa Marijos miesto (Kalifornija) Šv. Juozapo vidurinės mokyklos komandoje.
Sistema
Visų pasaulio ir Europos jaunimo pirmenybių sistema yra tokia pati ir nekeičiama jau daug metų. Pasaulio 17-mečių pirmenybėse, kaip ir kituose turnyruose, žais 16 komandų, kurios pirmajame etape suskirstytos į keturias grupes.
Lietuvos krepšininkai šeštadienį žais su Kanada, sekmadienį – su Kamerūnu, antradienį – su Kinija.
Į atkrintamąsias varžybas pateks visos 16 komandų, o pirmasis etapas lems tik aštuntfinalio poras.
Pirmojo etapo grupės
A grupė: JAV, Prancūzija, Italija, Japonija.
B grupė: Lietuva, Kanada, Kinija, Kamerūnas.
C grupė: Turkija, Slovėnija, Puerto Rikas, Naujoji Zelandija.
D grupė: Serbija, Australija, Venesuela, Dramblio Kaulo Krantas.
Praeitis
Šios amžiaus grupės pasaulio pirmenybės rengiamos aštuntąjį kartą. Čempionų sąrašas įvairove nepasižymi – visus septynis praėjusius turnyrus laimėjo jaunieji JAV krepšininkai.
Paprastai amerikiečių pranašumas būdavo milžiniškas. Krepšinio tėvynės atstovai net penkis kartus finalo rungtynes laimėjo didesniu negu 30 taškų skirtumu.
Daug sunkiau nuspėti, kurios komandos užims kitas prizines vietas. Sidabro ir bronzos medalius iškovojo net vienuolikos šalių vaikinai.
Įdomu, kad ryškiomis vyrų krepšinio žvaigždėmis tapo labai nedaug pasaulio vaikinų pirmenybėse spindėjusių JAV krepšininkų. Viena iš nedaugelio išimčių – naudingiausiu 2010 metų pasaulio vaikinų pirmenybių krepšininku išrinktas Bradley Bealas, kuris geriausią karjeros sezoną buvo išrinktas į NBA geriausių žaidėjų trečiąjį penketą.
Tuo tarpu 2014 metų pasaulio vaikinų čempionas Jaysonas Tatumas anuomet nebuvo JAV rinktinės lyderis, bet tapo ryškia NBA žvaigžde, iškovojo NBA čempiono vardą bei du olimpinius aukso medalius.
NBA lygoje labai solidžiai žaidžia buvę pasaulio vaikinų čempionai Evanas Mobley, Scottie Barnesas, Colinas Sextonas, Jarenas Jacksonas, Jalenas Greenas, šiais metais geriausio NBA naujoko prizu buvo apdovanotas 2022 metų pasaulio vaikinų čempionas Cooperis Flaggas.
Pasaulio vaikinų pirmenybių prizininkais yra tapę kanadietis Kevinas Pangosas, lenkas Mateuszas Ponitka, australas Dante Exumas, kroatas Mario Hezonja, prancūzai Theo Maledonas ir Zaccharie Risacher, rezultatyviausiais turnyro žaidėjais – argentinietis Gabrielis Deckas ir bosnis Džananas Musa.
Lietuviai
Lietuvos rinktinė šios amžiaus grupės pasaulio pirmenybėse žais šeštąjį kartą. Vieną kartą – 2012 metais – turnyras buvo surengtas Kaune.
Lyg tyčia, kaip tik Lietuvoje vykusiame turnyre mūsų šalies vaikinų rezultatas buvo blogiausias. Pauliaus Juodžio treniruojama komanda, kurios lyderiai buvo Edvinas Šeškus ir Ernestas Serkevičius, žaisdama namie užėmė tik devintąją vietą.
Kitus keturis kartus lietuviai pateko tarp penkių geriausių komandų, o geriausiai pasirodė 2016 metais Saragosoje, kur iškovojo bronzos medalius. Pasaulio vaikinų pirmenybių prizininkais tąkart tapo Arnas Velička, Ignas Sargiūnas, Lukas Uleckas, Vitalijus Kozys, o jaunuosius krepšininkus treniravo Gediminas Petrauskas.
Bronzinės komandos variklis buvo į turnyro geriausių krepšininkų penketą išrinktas A.Velička (vid. 12,1 tšk., 4,7 rez.perd.), bet dar rezultatyviau žaidė I.Sargiūnas (vid. 13 tšk.).
Beje, A.Velička iki šiol lieka vienintelis lietuvis, kuris buvo išrinktas į pasaulio 17-mečių pirmenybių geriausių žaidėjų penketą. Net tada, kai Lietuvos rinktinė 2010 ir 2022 metais dukart užėmė ketvirtąją vietą, nė vienas žaidėjas asmeninio įvertinimo nesulaukė.
Užpernai Stambule vykusiose pasaulio 17-mečių pirmenybėse Lietuvos vaikinai užėmė penktąją vietą, o į antrąjį geriausių krepšininkų penketą buvo išrinktas Artūras Butajevas.