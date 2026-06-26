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Paaiškėjo, kada „Žalgiris“ žais pirmąsias naujojo Eurolygos sezono rungtynes

2026 m. birželio 26 d. 14:21
Lrytas.lt
Eurolyga oficialiai paskelbė, kad naujajame sezone rungtyniaus 20 komandų, o „Monaco“ ekipa pakeis Stambulo „Bešiktaš“. Taip pat buvo paskelbtas ir čempionato kalendorius.
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Kaip ir buvo skelbta anksčiau, Eurolyga pristatė ir naująjį supertaurės turnyrą, kuris šiemet vyks rugsėjo 18–19 dienomis. Šio turnyro formatas ir dalyvaujančios komandos bus paskelbtos vėliau.
Tuo tarpu pirmasis Eurolygos turas vyks jau rugsėjo 24–25 dienomis – savaite anksčiau negu praėjusiais metais.
Europos taurės turnyras, kuriame šiemet varžysis net trys Lietuvos komandos (Panevėžio „Lietkabelis“, Klaipėdos „Neptūnas“ ir Šiaulių „Šiauliai“), prasidės savaite vėliau – rugsėjo 29–30 dienomis.
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Būsimajame sezonai, kaip ir ankstesniajame, lauks net 10 vadinamųjų dvigubų savaičių, kai komandos per tris ar keturias dienas sužaidžia dvejas rungtynes.
Tuo tarpu finalo ketvertas vyks savaite vėliau nei šiemet – gegužės 28–30 dienomis.
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 Eurolygos 2026-27 metų sezono kalendorius
Oficialiame pranešime yra cituojamas ir Eurolygos vykdantysis direktorius Chusas Bueno, kuris teigė, kad Eurolygos laukia ir dar daugiau pokyčių.
C. Bueno minimas pokytis – EuroLeague+ platforma, kuri, kaip teigiama, sujungs visos lygos ekosistemos produktus ir paslaugas.
Kauno ŽalgirisEurolyga

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