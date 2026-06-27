„Nuggets“ vadovai sureagavo į žinią apie J. Valančiūno susitarimą su „Žalgiriu“

Nors J. Valančiūną viliojo keletas Eurolygos komandų, lietuvis nusprendė grįžti į gimtinę, jei tik „Nuggets“ atsisakys tolimesnio bendradarbiavimo su juo.
Lietuvos rinktinės kapitonas vis dar turi 10 milijonų JAV dolerių kontraktą kitam – 2026-27 metų – sezonui, tačiau iš šios sumos garantuoti yra tik 2 milijonai, o „Nuggets“ iki liepos 8-osios turi apsispręsti, ar pasinaudos teise lietuvį iškeisti arba atleisti. Yra mažai abejojančių, kad viena iš šių opcijų ir bus pasirinkta, teigia „The Denver Post“.
Po birželio 24-ąją vykusios NBA naujokų biržos situaciją apžvelgę „Nuggets“ vadybininkai Jonas Wallace'as ir Benas Tenzeris buvo paklausti ir apie J. Valančiūną.
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„Jei atvirai, vis dar svarstome. Matėm tuos pranešimus, bet juos matėm ir praėjusią vasarą“, – kalbėjo B. Tenzeris.
„Aha“, – trumpai pridėjo J. Wallace'as ir pradėjo juoktis.
Netrukus abu pašnekovai pralinksmėjo. „Viskas gerai“, – pridūrė B. Tenzeris.
Praėjusią vasarą buvo pranešta apie J. Valančiūno susitarimą su Atėnų „Panathinaikos“ komanda, tačiau tuomet kilo sąmyšis, nes NBA aplinkoje šis faktas nebuvo žinomas. Galiausiai lietuvis pasirašė tapo „Nuggets“ dalimi ir į Atėnus taip ir nebeatvyko.
Jonas ValančiūnasDenver NuggetsKauno Žalgiris
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