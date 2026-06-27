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Ą. Tubelis prakalbo apie derybas su „Žalgiriu“: įvardijo turėtą prioritetą

2026 m. birželio 27 d. 16:56
Lrytas.lt
Vos prieš sezoną į Kauno „Žalgirį“ atvykęs Ąžuolas Tubelis jau savo debiutiniame sezone Eurolygoje sužibėjo ryškiausiomis spalvomis. Toks pasirodymas lėmė ir su klubu pasirašytą naują kontraktą.
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Gegužės mėnesį buvo paskelbta apie naują sutartį, pagal kurią Ą. Tubelis Kaune rungtyniaus dar bent dvejus metus, o vėliau kontraktas galės būti pratęstas ir dar metams.
Pagal naująją sutartį Ą. Tubelis bus vienas brangiausių „Žalgirio“, o iš pradžių skelbiant naujieną apie puolėjo susitarimą buvo teigiama, kad tai – rekordinis kiekis pinigų.
Ą. Tubeliu domėjosi ir kitos Eurolygos komandos. Paklaustas apie tai, kaip vyko derybos, 24-erių vaikinas nedaugžodžiavo.
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„Neilgai, – juodamasis „O, Dongau!“ interviu metu atsakė Ąžuolas. – Nei aš jums sakysiu, kas ką dar siūlė, nei kur. Prioritetas buvo „Žalgiris“.
„Aš ten labai nesimėčiau. Labiau agentas viską dirbo, aš tik pasiklausiau, kaip kas, ir uždėjau parašą. Viskas yra Kaune, man yra vieta tobulėti. Trenerių štabas, vadovybė manim tiki, su manim kalbėjo ir tik į priekį. Belieka eit į salę ir tobulėt – daugiau nelabai ko prisikabint galima.“
Net ir vėliau kalbėdamas apie vis dar rusenančią svajonę rungtyniauti NBA lygoje Ą. Tubelis pripažino Kaune turintis nuostabias sąlygas.
Dovydas Giedraitis ir Ąžuolas Tubelis<br>Gintauto Bitvinsko nuotr. Daugiau nuotraukų (10)
Dovydas Giedraitis ir Ąžuolas Tubelis
Gintauto Bitvinsko nuotr.
„Gerai pagalvojus, man dabar gerai yra viskas su Kauno „Žalgiriu“. Kaip ir minėjau, viskas yra duota, gyvenu gerai, arena – labai netoli. Duoda smoothie shake'us (baltymininius kokteilius – red.) po treniruočių.
Visos sąlygos yra – nueini pavalgai arenoj, jei nori. Viskas, manau, daugmaž, ką turi NBA komandos. Ne dabar gal, jei būsiu geras – vėliau gal“, – su šypsena kalbėjo krepšininkas.
Ąžuolas TubelisKauno ŽalgirisLietuvos krepšinio lyga (LKL)
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