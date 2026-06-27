Apgauta pasijutusi Eurolygos žvaigždė svarsto paduoti komandą į teismą

Kaip praneša „Mundo Deportivo“ žurnalistas Jose Ignacio Huguet, 35-erių rezultatyviausias visų laikų Eurolygos krepšininkas buvo pasiekęs susitarimą su „Barcelona“, tačiau dėl procesų klubo viduje sandoris sugriuvo.
Pasak žurnalisto, tokiam ėjimui priešinosi komandos vadovybė, tačiau vyr. treneris Xavi Pascualis galiausiai klubo atstovus įtikino šio pasirašymo idėja. Visgi po kiek laiko X. Pascualis vadovams pranešė, kad pasinaudoja jo kontrakte numatyta išpirkos galimybe ir išvyksta treniruoti „Dubai Basketball“.
Tuomet „Barca“ skubėjo atšaukti Mike'o Jameso įsigijimą, tačiau kontraktas jau buvo pasirašytas tiek žaidėjo, tiek ir komandos, o pats gynėjas jau buvo pradėjęs ieškoti būsto Katalonijos sostinėje.
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Kaip teigia J. I. Huguet, žaidėjas neatmeta galimybės savo teisybės ieškoti teisme, kad gautų bent dalį jam priklausiusio užmokesčio.
Tai nebūtų pirmas kartas, kai pastaraisiais metais „Barcelona“ nusprendžia vienašališkai nutraukti kontraktą su krepšininku – tai buvo padaryta ir išsiskyrimų su Nikola Mirotičiumi bei Cory Higginsu atvejais. Tuomet teismas organizacijai priteisė išmokėti sumas, beveik lygias šių žaidėjų kontraktams.
Tiesa, tokios išlaidos pagal visos organizacijos struktūrą jau nebepriklauso krepšinio sekcijos biudžeto eilutėms, todėl neturi efekto futbolo klubo rodikliams skaičiuojant sumokamus ir išleidžiamus pinigus, pagal kuriuos vėliau gali būti skiriamos nuobaudos.
Kaip ir X. Pascualis, karjerą M. Jamesas tęsti turėtų „Dubai Basketball“ komandoje.