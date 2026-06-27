Eurolyga įves drakoniškus ribojimus: norint palikti lygą reikės susimokėti neįtikėtiną sumą

Oficialiame pranešime buvo teigiama, kad 2026-27 m. sezono metu, kaip buvo skelbta anksčiau, dabartinės klubų licencijos bus transformuotos į frančizes, kas reikš, kad organizacijoms nebereikės rūpintis dėl kontraktų su lyga.
Vis dėlto toks sprendimas bus pažymėtas ir viena didžiule išlyga: norint išeiti iš lygos reikės susimokėti įspūdingą pinigų sumą.
Kaip praneša „Eurohoops“ žurnalistas Aris Barkas, bus nustatyta, kad lygą norinčioms palikti komandoms reikės susimokėti 10 milijonų eurų mokestį, prie kurio dar bus pridėtas ir žalos lygai mokestis, kuris, kaip tikina patyręs žiniasklaidos atstovas, gali visą šią sumą padauginti dešimtimis kartų.
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Jeigu iš pradžių buvo tikėtasi ir planuota, kad galutinis tokio ėjimo mokestis siektų 100 milijonų eurų, dabar jau kalbama, kad norint palikti Eurolygą gali tekti susimokėti net ir 200 milijonų eurų.
Tikėtina, kad visos 2026-27 m. sezone dalyvausiančios komandos bus „paverstos“ frančizėmis.
Toks ėjimas, kaip svarstoma, tik dar labiau padidins atotrūkį tarp Eurolygoje dalyvaujančių komandų ir kitų Europos krepšinio ekosistemos dalyvių, tačiau yra vertinamas kaip kertinis žingsnis norint konkuruoti su 2027 m. spalį, kaip skelbiama, startuosiančia „NBA Europe“ lyga.
„BasketNews“ žurnalisto Donato Urbono žiniomis, 2027-28 m. sezone Eurolygos laukia ir kiti pokyčiai: bus pereita prie konferencijų formato, o lygoje vietoj dabartinių 20-ies dalyvaus jau 24 komandos.