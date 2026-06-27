G. Radzevičiaus etapas „Baskonia“ komandoje – baigtas

Oficialiai paskelbta, kad 30-metis lietuvis palieka komandą.
Iš viso „Baskonia“ gretose G. Radzevičius sužaidė 55 rungtynes ir laimėjo Ispanijos Karaliaus taurę. Eurolygoje lietuvis vidutiniškai rinko po 4,7 taško, 2,4 atkovoto kamuolio ir 5 naudingumo balus.
2025-26 m. sezoną G. Radzevičius pradėjo Vilniaus „Ryto“ komandoje, kurią sezono metu paliko ir persikėlė į Ispaniją. Neseniai Nedą Pacevičių oficialiai kaip vyr. trenerį pristatęs „Ryto“ klubas norėtų susigrąžinti buvusį komandos kapitoną kitam sezonui.
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Kartu su G. Radzevičiumi komandą paliko ir Trentas Forrestas, Markquisas Nowellis, Eugene'as Omaruyi bei Jesse'as Edwardsas.
G. Radzevičius šiuo metu sportuoja kartu su Lietuvos vyrų rinktine, kuri sekmadienį, birželio 28-ąją, žais draugiškas rungtynes su Ukraina, o jau liepos 2-ąją Klaipėdoje pasaulio čempionato atrankos dvikovoje susitiks su Didžiąja Britanija.