SportasKrepšinis

G. Radzevičiaus etapas „Baskonia“ komandoje – baigtas

2026 m. birželio 27 d. 20:31
Lrytas.lt
Eurolygoje praėjusį sezoną Vitorijos „Baskonia“ ekipoje rungtyniavęs Gytis Radzevičius turės ieškotis naujos komandos.
Daugiau nuotraukų (1)
Oficialiai paskelbta, kad 30-metis lietuvis palieka komandą.
Iš viso „Baskonia“ gretose G. Radzevičius sužaidė 55 rungtynes ir laimėjo Ispanijos Karaliaus taurę. Eurolygoje lietuvis vidutiniškai rinko po 4,7 taško, 2,4 atkovoto kamuolio ir 5 naudingumo balus.
2025-26 m. sezoną G. Radzevičius pradėjo Vilniaus „Ryto“ komandoje, kurią sezono metu paliko ir persikėlė į Ispaniją. Neseniai Nedą Pacevičių oficialiai kaip vyr. trenerį pristatęs „Ryto“ klubas norėtų susigrąžinti buvusį komandos kapitoną kitam sezonui.
Susiję straipsniai
M. Normantas pasidalino nuoširdžia reakcija į M. Buzelį: „Tiesiai šviesiai ir trumpai“

M. Normantas pasidalino nuoširdžia reakcija į M. Buzelį: „Tiesiai šviesiai ir trumpai“

Ą. Tubelis prakalbo apie derybas su „Žalgiriu“: įvardijo turėtą prioritetą

Ą. Tubelis prakalbo apie derybas su „Žalgiriu“: įvardijo turėtą prioritetą

Vienas Lietuvos rinktinės krepšininkų į stovyklą atvyko traumuotas

Vienas Lietuvos rinktinės krepšininkų į stovyklą atvyko traumuotas

Kartu su G. Radzevičiumi komandą paliko ir Trentas Forrestas, Markquisas Nowellis, Eugene'as Omaruyi bei Jesse'as Edwardsas.
G. Radzevičius šiuo metu sportuoja kartu su Lietuvos vyrų rinktine, kuri sekmadienį, birželio 28-ąją, žais draugiškas rungtynes su Ukraina, o jau liepos 2-ąją Klaipėdoje pasaulio čempionato atrankos dvikovoje susitiks su Didžiąja Britanija.
Gytis RadzevičiusVitorijos BaskoniaEurolyga

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.