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Kosminis žaidėjo pasirodymas Lietuvos U17 rinktinei nukalė pergalę pasaulio čempionate

2026 m. birželio 27 d. 14:02
Lrytas.lt
Lietuvos vaikinų U17 krepšinio rinktinė Stambule vykstantį pasaulio čempionatą pradėjo puikia pergale. Jokūbo Kuktos vedami Tomo Tarasevičiaus auklėtiniai 103:89 (20:23, 23:22, 22:26, 38:18) įveikė Kanadą ir į savo sąskaitą įsirašė pirmąjį laimėjimą.
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Didžiąją rungtynių dalį tarp komandų vyko atkakli kova, tačiau po trijų kėlinių 71:65 priekyje buvo kanadiečiai. Visgi ketvirtajame kėlinyje Lietuvos rinktinė perėmė vadžias į savo rankas.
Galingas spurtas 22:4 ketvirtojo kėlinio viduryje perlaužė rungtynių eigą, o po Lietuvos krepšinio legendos sūnaus Luko Šiškausko iš po krepšio pelnytų taškų teigiamų emocijų vedinas Benas Biržinis net užsidirbo techninę pražangą.
Lietuvos rinktinę į priekį vedė įspūdingą pasirodymą surengęs Jokūbas Kukta. 17-metis „Žalgirio“ krepšinio akademijos auklėtinis per 25 minutes surinko 29 taškus (8/10 dvit., 2/6 trit., 7/8 baud.), atkovojo 9 kamuolius, atliko 10 rezultatyvių perdavimų ir surinko net 39 naudingumo balus.
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19 taškų pelnė L. Šiškauskas, 18 pridėjo Gabrielius Buivydas (7 atk. kam., 20 naud.). 11 taškų – Augusto Kičo sąskaitoje.
Kanados, kuri buvo laikoma rungtynių favorite, gretose 22 taškus pelnė Liamas Mitakaro.
Kartu su Lietuva ir Kanada B grupėje taip pat rungiasi Kinija ir Kamerūnas. Kitos lietuvių rungtynės – sekmadienį, birželio 28 d., 17:30 val. su Kamerūnu. Grupės etapo kovas Lietuva užbaigs antradienį, birželio 30-ąją, su Kinija (14:45 val.).
Lietuvos vaikinų (U-17) krepšinio rinktinėpasaulio krepšinio čempionatas

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