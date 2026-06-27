M. Normantas pasidalino nuoširdžia reakcija į M. Buzelį: „Tiesiai šviesiai ir trumpai“

„NBA žaidėjai džiugina“, – linksmai kalbėjo Margo pravardę turintis gynėjas.
„Šiaip iš tikrųjų smagu vėl susitikti su chebryte, pažinti tuos jaunus talentus, smagu vėl su tais pačiais treneriais dirbti. Tiesiog gerai padirbėjom ir dabar eisim daryt darbą.“
Bilbao „Surne Basket“ Ispanijoje žaidžiantis 29-erių lietuvis davė skambų palyginimą, kai buvo paklaustas apie rinktinėje šį savaitgalį debiutuosiantį „Chicago Bulls“ atstovą Matą Buzelį.
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„Visų pirma, ateities monstras, kaip sakyt, – su plačia šypsena atsakė M. Normantas. – Galima taip tiesiai šviesiai ir trumpai.“
Iš rungtynių su Ukraine gynėjas tikisi tiesiog progos pažaisti rungtynėse, kad būtų galima kuo geriau pasiruošti jau liepos 2-ąją prasidedančiam pasaulio čempionato atrankos „langui“.
„Manau, kad tiesiog tas bendras, kiek įmanoma per tą trumpą laiką, susižaidimas toksai, šioks toks pajutimas viens kito – stipriąsias puses. Žinom JV stipriąsias puses, matom maždaug, ką Buzelis gerai daro.
Kadangi Jakučionis įžaidėju dar bus, jis turės irgi priprasti biškį truputuką prie mūsų visų, prie sistemos. Žiūrėsim, kaip gausis. Svarbiausia yra, manau, gerą treniruotę turėti su ukrainiečiais ir eiti vis tiek link pergalės“, – kalbėjo Margo.
Margiris NormantasMatas BuzelisLietuvos vyrų krepšinio rinktinė
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