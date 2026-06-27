Vienas Lietuvos rinktinės krepšininkų į stovyklą atvyko traumuotas

„Labai neblogai padirbėjom. Vyrai stropūs, gerai dirba. Susiklausymas geras, treniruočių kokybė buvo nebloga. Iš tikrųjų tai esu optimistiškai nusiteikęs“, – optimistiškai šeštadienį kalbėjo R. Kurtinaitis.
Treneris pripažino, kad yra patenkintas ir žaidėjų pastangomis, ir darbu, tačiau juokavo, kad šiek tiek laiko vis tiek visada trūks – kaip studentui prieš egzaminą. Tuo tarpu paklaustas apie rinktinėje debiutuosiantį Matą Buzelį, strategas prabilo tik geriausiais žodžiais.
„Puikus atletas. Aukštas, staigus, geri sprendimai. Krepšininkas iš didžiosios raidės“, – kalbėjo Lietuvos krepšinio legenda.
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Visgi netrukus sulaukęs klausimo apie Kasparą Jakučionį R. Kurtinaitis prabilo apie neseniai į „Milwaukee Bucks“ išmainyto gynėjo traumą.
„Jakučionis truputėlį mažiau sportavo, nes atvažiavo su tokia, sakykim, lengva trauma ir mes jį tiktai paskutines keletą treniruočių leidom į kontaktą, – atskleidė R. Kurtinaitis. – Visumoj labai gerai. Aš jį įsivaizduoju pirmos pozicijos žaidime, bet aš manau, kad jis neblogai tiktų ir atakuojančio gynėjo pozicijoj.“
Lrytas žiniomis, tai – kojos trauma, o būtent ji buvo vienas pirmųjų dalykų, kuriuos atvykę į stovyklą aptarė R. Kurtinaitis ir K. Jakučionis.
Rinktinės vyr. treneris taip pat minėjo, kad lyginant su ankstesnėmis rungtynėmis kiek keisis ir komandos žaidimo braižas.
„Aišku, pirma, tai turim laimėt. Visas rungtynes noriu, kad laimėtume – mes turim išsiugdyti nugalėtojų mentalitetą. Nugalėtojų mentalitetas išsiugdo tik per pergales – čia jau niekur nedingsim. Bet esmė, kad mes norim sužaisti tokį minimumą, ką norim, nes nenorim atsidengti prieš svarbias varžybas prieš anglus ar prieš italus.
Kažką esam pasidarę, bet mums nėra tas tikslas, kad turim žūtbūt laimėti prieš ukrainiečius. Turim žaisti, turim laimėti ir turim iš šitų rungtynių kažką pasitobulinti, kad žaisdami oficialias pasaulio čempionato varžybas sužaistume kuo geriau“, – apie laukiančias draugiškas rungtynes su Ukraina kalbėjo vyr. treneris.
„Daug dalykų mes žaidžiam truputėlį kitaip, nes turim išnaudoti individualias mūsų žaidėjų savybes kaip M. Buzelio ir Kasparo [Jakučionio]. Jeigu anksčiau mes languose žaidėm tokį komandinį žaidimą, dabar mes daugiau orientuojamės į individualias savybes. Aišku, tas neturėtų peraugti tiktai į individualias savybes – mes norim iš kiekvieno ištraukti maksimumą, bet žaidžiant komandinį krepšinį.“
Paklaustas apie Joną Valančiūną ir tai, kad šis susitarė su „Žalgiriu“ bei laukia atsako iš NBA, R. Kurtinaitis teigė, kad norėtų jį matyti Lietuvoje.
„Galvoju, kad gerai. Aš norėčiau matyti, tik yra dar daug tokių klaustukų. Aš manau, kad čionais turėtų tarti ne tiktai „Žalgiris“ savo žodį, turėtų ir klubas – ar jį paleidžia, ar nepaleidžia. Aš nežinau, kokia ten yra visa sistema. Aš kalbėjau ir su Jonu – jis ir pats į tai teigiamai labai žiūri. Dabar jau sprendimai – ne „Žalgirio“, ne Jono, o NBA“, – kalbėjo R. Kurtinaitis.
Lietuvos vyrų krepšinio rinktinėKasparas JakučionisRimas Kurtinaitis
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