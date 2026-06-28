„Rytą“ dominęs amerikietis vilniečiams atsuko nugarą

Naujienų portalo „Basketnews“ žurnalisto Donato Urbono šaltiniai skelbia, kad „Ryto“ taikiniu tapęs amerikietis Glynnas Watsonas priėmė sprendimą pasukti į kitą ekipą.
Skelbiama, kad 29-erių gynėjas artėja prie susitarimo su Venecijos „Umana Reyer“ klubu iš Italijos.
Praėjusiame Eurolygos sezone G. Watsonas spindėjo Vilerbano ASVEL gretose ir vidutiniškai per dvikovą įmesdavo po 14,2 taško, atlikdavo po 3,1 rezultatyvaus perdavimo ir rinko po 12,5 naudingumo balo.
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Primename, kad praeityje šis krepšininkas yra žaidęs Virginijaus Šeškaus treniruojamame Jonavos klube, o su juo nužygiavo iki Karaliaus Mindaugo taurės finalo.
G. Watsonas buvo vienas iš rezultatyviausių praėjusių sezono Eurolygos naujokų, už jį turnyre rezultatyviau žaidė tik trys debiutantai.