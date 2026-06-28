SportasKrepšinis

„Rytą“ dominęs amerikietis vilniečiams atsuko nugarą

2026 m. birželio 28 d. 10:51
Lrytas.lt
Panašu, kad Vilniaus „Ryto“ ekipai ieškant naujokų teks dar labiau pasiraitoti rankoves.
Daugiau nuotraukų (1)
Naujienų portalo „Basketnews“ žurnalisto Donato Urbono šaltiniai skelbia, kad „Ryto“ taikiniu tapęs amerikietis Glynnas Watsonas priėmė sprendimą pasukti į kitą ekipą.
Skelbiama, kad 29-erių gynėjas artėja prie susitarimo su Venecijos „Umana Reyer“ klubu iš Italijos.
Praėjusiame Eurolygos sezone G. Watsonas spindėjo Vilerbano ASVEL gretose ir vidutiniškai per dvikovą įmesdavo po 14,2 taško, atlikdavo po 3,1 rezultatyvaus perdavimo ir rinko po 12,5 naudingumo balo.
Susiję straipsniai
G. Radzevičiaus etapas „Baskonia“ komandoje – baigtas

G. Radzevičiaus etapas „Baskonia“ komandoje – baigtas

Eurolyga įves drakoniškus ribojimus: norint palikti lygą reikės susimokėti neįtikėtiną sumą

Eurolyga įves drakoniškus ribojimus: norint palikti lygą reikės susimokėti neįtikėtiną sumą

„Neįtikėtina, kad sugebėjom jį įtikinti“: aišku, kur kitą sezoną žais S. Francisco

„Neįtikėtina, kad sugebėjom jį įtikinti“: aišku, kur kitą sezoną žais S. Francisco

Primename, kad praeityje šis krepšininkas yra žaidęs Virginijaus Šeškaus treniruojamame Jonavos klube, o su juo nužygiavo iki Karaliaus Mindaugo taurės finalo.
G. Watsonas buvo vienas iš rezultatyviausių praėjusių sezono Eurolygos naujokų, už jį turnyre rezultatyviau žaidė tik trys debiutantai.
Vilniaus RytasLietuvos krepšinio lyga (LKL)

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.