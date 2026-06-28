Gaila, bet lietuviams pergalės iškovoti nepavyko – sekmadienį vykusiame draugiškame mače Rimo Kurtinaičio auklėtiniai pralaimėjo Ukrainai 92:96.
„Labai džiaugiuosi, kad galėjau žaisti, nes prieš tris savaites buvo visokių minčių, kad galbūt net ir nebūsiu rinktinės stovykloje dėl kojos traumos, bet pasitreniravau prieš dvi dienas ir labai džiaugiuosi, kad pavyko sudalyvauti, jaučiuosi neblogai“, – samprotavo mačą starto penkete pradėjęs Kasparas Jakučionis.
20-metis gynėjas per 31 minutę pelnė 12 taškų (2/3 dvit., 2/5 trit., 2/4 baud.), atkovojo 4, perėmė 2 kamuolius ir atliko 10 rezultatyvių perdavimų.
Susiję straipsniai
„Kadangi ilgą laiką nežaidžiau, buvo sunkoka įsivažiuoti. Pirmas blynas prisvilęs tiek man, tiek komandai, bet einame į priekį“, – tęsė K. Jakučionis.
Krepšininkas priminė ir savo kontekstą – dėl kojos skausmų jis su rinktine pradėjo rimčiau treniruotis tik prieš kelias dienas.
„Labai džiaugiuosi, kad galėjau žaisti, nes prieš tris savaites buvo visokių minčių, kad galbūt net ir nebūsiu rinktinės stovykloje dėl kojos traumos, bet pasitreniravau prieš dvi dienas ir labai džiaugiuosi, kad pavyko sudalyvauti, jaučiuosi neblogai“, – tęsė gynėjas.
Dar būnant rinktinės stovykloje K. Jakučionis sužinojo, kad jis iškeistas iš „Miami Heat“ į „Milwaukee Bucks“ klubą. Kaip jis pats reagavo į šią žinią.
„Pirmą dieną nebuvo lengva. Labai daug galvojau, bet paskui supranti, kad tai yra biznis, nuo tavęs nelabai daug kas priklauso. Stengiuosi daryti tik tai, kas priklauso nuo manęs, tad bandau nekreipti dėmesio.
Pirmą dieną buvo... pirmas toks įvykis krepšinio karjeroje, kai iškeičia prieš savo valią, bet nėra blogai, jauna organizacija, manau, bus tik į naudą“, – atviravo vilnietis.
Krepšininkas pridūrė, kad pasak jo agento, įvykę mainai nesutrukdys K. Jakučioniui žaisti už Lietuvos rinktinę ir jis su komanda išliks iki pat šio atrankos lango pabaigos.
Primename, kad Lietuvos krepšinio rinktinė jau kitą savaitę sužais dvejas atrankos į 2026-ųjų pasaulio krepšinio čempionatą rungtynes prieš Didžiąją Britaniją ir Italiją.
Kasparas JakučionisNBAMilwaukee Bucks
Rodyti daugiau žymių