M. Buzelio ir K. Jakučionio debiutas rinktinėje: Lietuva – Ukraina

Kviečiame sekti rungtynių eigą nuo 19 val. 30 min.
„Labai neblogai padirbėjom. Vyrai stropūs, gerai dirba. Susiklausymas geras, treniruočių kokybė buvo nebloga. Iš tikrųjų tai esu optimistiškai nusiteikęs“, – mačo išvakarėse kalbėjo R. Kurtinaitis.
Jau po ketverto dienų Lietuvos rinktinės lauks pasaulio čempionato atrankos akistata su Didžiąja Britanija.
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Vėliau R. Kurtinaičio auklėtiniai keliaus į Boloniją, kurioje susikaus su sykį lietuvius jau įveikusia Italijos rinktine.
Draugiškose rungtynėse tikimąsi išvysti ir Lietuvos rinktinėje debiutuosiantį Matą Buzelį ir Kasparą Jakučionį.
„Puikus atletas. Aukštas, staigus, geri sprendimai. Krepšininkas iš didžiosios raidės“, – kalbėjo R. Kurtinaitis.
Lietuvos vyrų krepšinio rinktinėUkrainos vyrų krepšinio rinktinėdraugiškos rungtynės
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