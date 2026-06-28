Nieko blogo pralaimėjime nematęs R. Kurtinaitis turėjo priekaištų dviems žaidėjams

Per pirmąją rungtynių pusę ukrainiečių lyderis Sviatoslavas Michailiukas įsmeigė net 7 tritaškius ir surinko 26 taškus. Nors antrojoje dvikovos pusėje jis aikštelėje nepasirodė, Ukraina vis tiek iškovojo pergalę.
„Mums pirmos rungtynės. Jie gi net šiuo klausimu turėjo pranašumą – surinko savaite anksčiau, žaidė draugiškas. Mums pirmos, jiems jau antros ar trečios [rungtynės]. Tokio uždavinio, kaip gint kažkokias kombinacijas, nebuvo, daugiau davėm žaidėjams laisvės, ypač gynyboje, kad paspręstų, kada keičiamės, kada nesikeičiam.
Daug dalykų buvo neblogai, daug buvo klaidų, bet iš to nedarau jokios tragedijos, nes mes turim dar keturias dienas. Mes – teisingam kely, mūsų komanda gera ir tiktai liko tas įdirbis per treniruotes“, – po rungtynių kalbėjo Lietuvos rinktinės vyr. treneris Rimas Kurtinaitis.
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Rungtynių metu R. Kurtinaitis išbandė įvairius penketus, o centro pozicijoje žaidė ir Jonas Valančiūnas, ir Marekas Blaževičius, ir Ąžuolas Tubelis. Įvaririų rotacijos sprendimų buvo ir gynėjų grandyje.
Pats rinktinės vyr. treneris visgi pabrėžė, kad komandai šiuo metu labiausiai trūksta greičio ir energijos.
„Mes turim neblogą penketą, kada galim, jeigu mums nereikia sunkaus centro Jono, galim visi penki keistis. Jeigu turim Joną, galim keturi keistis. Tas verčia priešininką improvizuoti, kas yra gerai, bet šiandieną turėjom tokių klaidų. Būtent šiandien pasibandėm per kelias pozicijas. Kasparą norėčiau matyti antroj pozicijoj, nes jis gerai atakuoja, bet šiandien jis gerai susitvarkė ir su pirma pozicija.
Yra tokių eksperimentų, laiko daug neturim, mes privalėjom tą pasidaryt. Darėm per treniruotes, darėm šiandien rungtynėse, pamatėm, kas yra blogai, kas yra gerai. Mums trūksta aktyvumo ir greičio, energijos, nes mes tikrai stipriai sportavom. Nesiruošėm specialiai šitom rungtynėm, – pripažino treneris. – Rytoj turim tik atsistatomąją treniruotę ir turim tik po vieną treniruotę dienoj iki žaidimo su anglais. Jas trumpinsim, nes turi būti intensyvumas.
Aš manau, pagreitėsim, nes šiandien akivaizdžiai trūko greičio. Pagreitėsim, paaštrėsim. Jeigu pamenat Europos čempionatą, buvom susidėlioję – buvom pirmi pagal atkovotus kamuolius, pagal gynybą buvom aukštumoj žaidžiant su tokiais grandais. Aš manau, kad grįšim prie tokio lygio, nes žaidėjus turim gerus.“
Tai buvo pirmosios rungtynės iš NBA atvykusiems naujokams Kasparui Jakučioniui ir Matui Buzeliui. Abu krepšininkai aikštelėje praleido daug laiko, tačiau debiutas sėkmingesnis buvo K. Jakučioniui.
Į „Milwaukee Bucks“ komandą šią savaitę išmainytas gynėjas per daugiau nei 30 minučių pelnė 12 taškų ir atliko 10 rezultatyvių perdavimų. Tuo tarpu „Chicago Bulls“ puolėjas M. Buzelis pelnė 9 taškus ir atkovojo 6 kamuolius, tačiau pataikė tik 3 metimus iš 10 bandymų.
Kalbėdamas apie K. Jakučionį R. Kurtinaitis pažėrė ir priekaištų dviems rinktinės krepšininkams.
„Jis labai geras atakuojantis gynėjas. Nors jie ir nežaidžia Majamy pikenrolų, bet jisai žino, kaip žaist. Jis užaugęs Lietuvoj, buvo Barselonos sistemoj, jisai žino, kas yra pikenrolas. Sakė, Amerikoj jie nežaidžia. Jisai skaito [žaidimą] neblogai ir pasuoja nebloga, skirsto kamuolį. Ballhandlingas yra labai puikus pas jį. Kodėl aš žiūriu į antrą poziciją – jis dirba daug po treniruočių individualiai [ties] metimu.
Jo tritaškis yra labai taiklus. Jeigu mes jam duosim tik užsiimti įžaidėjo pozicija, mes sumažinsim jam metimų skaičių, ko būtent šitoj komandoj mums trūksta. Sargiūnas nebuvo tokios formos, kurią norėčiau matyti ir kurią matėm sezono metu. Ir Margo prieš kelias dienas grįžęs iš atostogų buvo ne toks, kokį mes įpratę matyti. Būtent jis buvo pastatytas įžaidėju, todėl ir paėmėm D. Bičkauskį, kuris galėtų pervaryt tą kamuolį ir paduot jį laiku, o paskui sprendimus pasidarytų mūsų antri-treti numeriai. Aš matau tokioj jį pozicijoj, bet šiandieną neteko jo įstatyt antroj pozicijoj, bet aš matau tą potencialą.
Mums irgi treneriams surinkus potencialiai gerą komandą yra sunku visus sutaikyti, kad visi būtų savo pozicijose ir duotų maksimumą, ko mes norim iš jų. Iš tiesų potencialas yra geras ir aš manau, kad per porą dienų treniruočių mes tą žaidimą pagerinsim, nes daugelį jaunų komandų užtraukia būtent tos draugiškos varžybos. Aišku, norim dėl pačios tos filosofijos nugalėt, bet nematau ir nieko blogo pralaimėti. Kartais už vieną muštą duoda du nemuštus. Šitas pralaimėjimas mus iššauks į pergalę, kai kažkiek treniruočių metu pagerinsim tas gynybas. Net neabejoju, kad mes pagerinsim – pralaimėjimas duoda mums šitą impulsą“, – pripažino R. Kurtinaitis.
– Sakote, kad greitinsit žaidimą. Ar tai yra vienas iš būdų, kaip ketinate atskleisti Matą Buzelį?
– Aš nenorėčiau dabar lįsti į detales, bet aš matau jį truputėlį kitaip žaidžiant. Jis yra grynas NBA žaidėjas, kur yra aikštelė platesnė, ilgesnė, ir jam tas speisingas (liet. išsidėstymas – red.), ir tos gynybos yra kitokios. Jeigu mes pamenam tą žaidimą, kai žaidė olimpiadoj serbai su amerikiečiais, kai amerikiečiai strigo visas 36 minutes.
Jeigu ne S. Curry tie keturi tritaškiai iš eilės, tai velnias žino, kaip viskas būtų pasibaigę. Amerikiečiai pripratę, nes tos taisyklės jiems NBA leidžia daugiau išsispeisinguot (liet. plačiau išsidėstyti – red.) ir žaisti vienas prieš vienas. Čia, Europoj ir pasauly, tos gynybos yra labiau sugrūstos ir mums reikia išlaisvinti tą kelią. Mes ruošėmės.
Šiandien specialiai jam yra žaidimas, kur mes atidarom viršų, kad jis galėtų prasiveržt. Porą kartų praėjo, neįmetė iš po krepšio, bet iš esmės nebuvo blogai. Tuos dalykus mums reikia tobulinti. Aišku, mes privalom surasti turėdami tokį žaidėją tuos taškus, kur jie atakuotų. Aš vadinu tai „įdėti individualų žaidimą į komandos žaidimą“, nes jeigu mes pradėsim žaisti tik per stiprius žaidėjus, mums nesigaus komandinis žaidimas. Būtent ieškom to kelio. Truputėlį mažoka laiko, nes kad ir dabar susirinkom tas dienas penkias ar keturias. Truputėlį mažoka laiko, bet pabandysim praspręsti tuos reikalus.
– S. Michailiukas per pirmąją pusę pataikė 7 tritaškius. Sakėt, kad žaidėjams leidot patiems spręsti klausimus gynyboje... (nutraukia klausimą)
– Jie žaidžia ispanišką pikenrolą. Pirmi jo buvo 1/6 metimai, po to 5/5 įmetė. Geras žaidėjas Su tuo ispanišku pikenrolu yra speciali gynyba. Mes jai nesiruošėm, mes tik susakėm vizualiai rodydami video, bet nesiruošėm per treniruotę, nes nemanau, kad būtų teisinga ruoštis šitoms rungtynėms. Ruošėmės anglams, ruošėmės italams. Aš manau, kad draugiškos rungtynės būtent duoda žaidėjams teisę improvizuoti tiek gynyboj, tiek puolime. Deja, pasibaigė pralaimėjimu, bet aš dar kartą grįšiu prie to paties – nematau jokios tragedijos ir nieko čia nėra blogo. Mes žinom dabar savo minusus, pabandysim juos ištaisyt.
Bus papildyta.