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Po klausimo apie J. Valančiūną „Žalgiryje“ – trumpa, bet griežta Ą. Tubelio reakcija

2026 m. birželio 28 d. 23:02
Lrytas.lt
Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė jau kitą savaitę pasitiks du itin svarbius pasaulio krepšinio čempionato atrankos iššūkius, bet prieš tai Rimo Kurtinaičio auklėtiniai sužaidė draugiškas rungtynes su Ukraina.
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Gaila, bet Šiauliuose vykusio mačo laimėti nepavyko – lietuviai nusileido svečiams 92:96.
„Normalu, kad tos kokybės pirmose rungtynėse nebus, aišku, trūko pataikymo, reikia susimesti baudos metimus. Atrodė, kad jie greičiau bėga, greičiau viską daro, bet jie jau žaidė ne pirmas rungtynes, o mes turime naujų žaidėjų, viskas normalu, tad reikia eiti sportuoti ir gerinti viską“, – pečiais po pralaimėjimo gūžčiojo Ą. Tubelis.
Jis pralaimėjimu pažymėtose rungtynėse buvo rezultatyviausias ir naudingiausias Lietuvos rinktinės žaidėjas – įmetė 28 taškus ir atkovojo 8 kamuolius.
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Šiose rungtynėse Ą. Tubelis sulaukė ir trijų NBA rungtyniaujančių lietuvių pagalbos – po krepšiu stovėjo Jonas Valančiūnas, o komandoje debiutavo Kasparas Jakučionis bei Matas Buzelis.
„Geras įspūdis (apie debiutantus). Mačiau kaip tie žaidėjai atrodė per treniruotes. Visi trys NBA žaidėjai yra labai geri, bet jiems dar reikia laiko, šios rungtynės buvo gera patirtis ties, kurie nebuvo žaidę Europos krepšinyje.
Jie suprato, kad nieko čia lengvo nebus. Jie yra profesionalai, susižiūrės, ką darė ne taip ir viskas bus gerai“, – tęsė Ą. Tubelis.
Ąžuolas Tubelis.<br>G. Bitvinsko nuotr. Daugiau nuotraukų (5)
Ąžuolas Tubelis.
G. Bitvinsko nuotr.
Spaudos konferencijos metu aukštaūgis taip pat sulaukė klausimo, kaip jam skamba potencialiai būsimas „Žalgirio“ bokštų duetas su juo ir J. Valančiūnu.
Išgirdęs šį klausimą Ą. Tubelis nukirto trumpai: „Be komentarų, nieko nėra oficialiai, tad net neklauskit.“
Primename, kad Lietuvos krepšinio rinktinė jau kitą savaitę sužais dvejas atrankos į 2026-ųjų pasaulio krepšinio čempionatą rungtynes prieš Didžiąją Britaniją ir Italiją.
„Ką pataisyti? (iki būsimų rungtynių) Ką aš žinau... Reikia pataikyti, daugiau taškų įmesti ir apsiginti“, – samprotavo vilnietis.
Ąžuolas TubelisKauno ŽalgirisLietuvos vyrų krepšinio rinktinė
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