„Juventus“ priekinę liniją sustiprino dvigubais dubliais pasižymėjęs amerikietis

Sutartis tarp Utenos klubo ir amerikiečio galios iki 2026/2027 metų sezono pabaigos.
Profesionalo karjerą praėjusiais metais pradėjęs aukštaūgis rungtyniavo Kipro vicečempionų Nikosijos „Keravnos“ komandoje, su kuria varžėsi tiek nacionalinėse pirmenybėse, tiek FIBA Europos taurės turnyre.
Susiję straipsniai
Kipro čempionate B. Huntley-Hatfieldas buvo vienas ryškiausių lygos aukštaūgių. Per vidutiniškai 26,5 aikštelėje praleistos minutės jis rinko po 15,6 taško, atkovojo 11,1 kamuolio, atliko 2,3 rezultatyvaus perdavimo ir fiksavo po 23,6 naudingumo balo. Per 30 sezono rungtynių amerikietis surinko net 18 dvigubų dublių – daugiausiai visoje lygoje.
FIBA Europos taurės varžybose 209 cm ūgio vidurio puolėjas vidutiniškai pelnė po 13,5 taško, atkovojo po 10,5 kamuolio, atliko po 1,8 rezultatyvaus perdavimo bei rinko po 19 naudingumo balų.
„Labai įdomus žaidėjas, kuris savo talento lygiu gal kažkiek ir nusileidžia Maxui Lewisui, bet yra labai netoli. O ką reiškia talentas, mes pamatėme praėjusį sezoną. Žinome, kad tiek mums, tiek žaidėjui reikės įdėti pastangų, kad jis taptų dominuojančiu Čempionų lygos žaidėju, bet abi pusės pasirengusios dirbti, kad šis tikslas būtų įgyvendintas. Labai džiaugiuosi, kad mūsų organizacijai pavyko prisivilioti šį žaidėją, ir neabejoju, kad jis bus viena kertinių ašių mūsų komandos šio sezono mechanizme“, – apie naujoką kalbėjo „Juventus“ komandos vadovas Eimantas Skersis.
Prieš pradėdamas profesionalo karjerą Europoje, amerikietis ketverius metus rungtyniavo NCAA pirmenybėse. Per šį laikotarpį jis atstovavo Tenesio universitetui, Luisvilio universitetui ir Šiaurės Karolinos valstybiniam universitetui.
Sėkmingiausią sezoną aukščiausiame JAV studentų krepšinio divizione aukštaūgis sužaidė 2023–2024 metais, vilkėdamas Luisvilio universiteto marškinėlius – tuomet vidutiniškai pelnė po 12,9 taško, atkovojo 8,4 kamuolio ir buvo vienas komandos lyderių.
Be B. Hutley-Hatfieldo sutartis su Utenos klubu artėjančiam sezonui taip pat turi Šarūnas Beniušis, Titas Didžgalvis ir Justas Furmanavičius. Komandą treniruos Laimonas Eglinskas.